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بالصور.. مواطنون بـ"العرضيات" يصلحون طرقهم بأنفسهم بعدما عزلتهم الأمطار

ناشدوا "أمانة جدة" بسرعة التدخل وتوجيه البلدية بإصلاح الخراب

اضطر سكان قرية الصحنة وفرع العبادلة بمحافظة العرضيات إلى إصلاح طرقهم التي تربطهم بالمحافظة بأنفسهم، بعدما اعتذرت البلدية عن إصلاحها، بحسب قولهم.

وقال مجموعة من سكان القرية إن الأمطار التي هطلت بغزارة على قراهم تسببت في انهيار الطرق وخرابها، وعزلهم عن الوصول للمحافظة لقضاء احتياجاتهم، كما منعت الطلاب من الوصول لمدارسهم.

وأوضحوا أنهم لم يجدوا وسيلة أخرى سوى إصلاح الطريق بأيديهم، وجلب الحجارة الصلبة على سياراتهم الخاصة لإصلاح ما دمرته السيول، في ظل عدم تجاوب البلدية مع مطالبهم، وإصلاح الطرق التي تربطهم بمصالحهم العامة.

وناشد المواطنون أمانة جدة بسرعة التدخل وتوجيه البلدية بإصلاح الخراب الذي خلفته الأمطار.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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بالصور.. مواطنون بـ"العرضيات" يصلحون طرقهم بأنفسهم بعدما عزلتهم الأمطار
سبق

اضطر سكان قرية الصحنة وفرع العبادلة بمحافظة العرضيات إلى إصلاح طرقهم التي تربطهم بالمحافظة بأنفسهم، بعدما اعتذرت البلدية عن إصلاحها، بحسب قولهم.

وقال مجموعة من سكان القرية إن الأمطار التي هطلت بغزارة على قراهم تسببت في انهيار الطرق وخرابها، وعزلهم عن الوصول للمحافظة لقضاء احتياجاتهم، كما منعت الطلاب من الوصول لمدارسهم.

وأوضحوا أنهم لم يجدوا وسيلة أخرى سوى إصلاح الطريق بأيديهم، وجلب الحجارة الصلبة على سياراتهم الخاصة لإصلاح ما دمرته السيول، في ظل عدم تجاوب البلدية مع مطالبهم، وإصلاح الطرق التي تربطهم بمصالحهم العامة.

وناشد المواطنون أمانة جدة بسرعة التدخل وتوجيه البلدية بإصلاح الخراب الذي خلفته الأمطار.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
12:16 AM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
03:03 AM

بالصور.. مواطنون بـ"العرضيات" يصلحون طرقهم بأنفسهم بعدما عزلتهم الأمطار

ناشدوا "أمانة جدة" بسرعة التدخل وتوجيه البلدية بإصلاح الخراب

A A A
حسن العيسي - مكة المكرمة
4
5,760

اضطر سكان قرية الصحنة وفرع العبادلة بمحافظة العرضيات إلى إصلاح طرقهم التي تربطهم بالمحافظة بأنفسهم، بعدما اعتذرت البلدية عن إصلاحها، بحسب قولهم.

وقال مجموعة من سكان القرية إن الأمطار التي هطلت بغزارة على قراهم تسببت في انهيار الطرق وخرابها، وعزلهم عن الوصول للمحافظة لقضاء احتياجاتهم، كما منعت الطلاب من الوصول لمدارسهم.

وأوضحوا أنهم لم يجدوا وسيلة أخرى سوى إصلاح الطريق بأيديهم، وجلب الحجارة الصلبة على سياراتهم الخاصة لإصلاح ما دمرته السيول، في ظل عدم تجاوب البلدية مع مطالبهم، وإصلاح الطرق التي تربطهم بمصالحهم العامة.

وناشد المواطنون أمانة جدة بسرعة التدخل وتوجيه البلدية بإصلاح الخراب الذي خلفته الأمطار.

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