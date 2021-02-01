"فض المنازعات": على الاتحاد أن يدفع 7.250 مليون ريال لنادي هجر

قررت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلزام نادي الاتحاد، بدفع (7.250.000) ريال لنادي هجر، وقررت إلغاء اتفاقية التسوية النهائية المبرمة بين الاتحاد ونادي هجر، لعدم التزامه بسداد الدفعة الثانية كاملةً في الوقت المحدد لها، استناداً للبند الخامس من الاتفاقية.

وضاعف قرار غرفة فض المنازعات من متاعب الاتحاد خلال أسبوع بعد تلقيه ثلاثة قرارات سابقة في 26 يناير الماضي تلزمه بدفع (7.250.000) ريال للفيصلي خلال 30 يوماً من تاريخه نظير مستحقات انتقال عبد العزيز البيشي وحمدان الشمراني ومحمد فؤاد ليصل إجمالي المبالغ المطالب الاتحاد بسدادها إلى (14.500.000) ريال.

وجاء في ثنايا قرار غرفة فض المنازعات، الاثنين، وجوب دفع الاتحاد مبلغاً قدره (7.250.000) تمثل المتبقي من إجمالي قيمة قرارات الغرفة السابقة المشار إليها في اتفاقية التسوية والصادرة عن الغرفة بالأرقام: (268/غ/2017)، (310/غ/2017)، (341/غ/2017).

وأبانت غرفة فض المنازعات أنه ألزم الاتحاد بدفع رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع لفت نظر، واعتبار قرارات الغرفة المذكورة في البند الثاني منفذة، بعد اكتساب هذا القرار الدرجة القطعية وتنفيذه.

ثم ذيلت اللجنة قرارها، بأنه قابلاً للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، مع إيضاحها أن المدى الزمني للسداد 30 يوماً تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.