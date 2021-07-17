صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من القبض على (3) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية السودانية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
شرطة مكة المكرمة: القبض على 4 مقيمين لتورطهم في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود
من الجنسية السودانية
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من القبض على (3) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية السودانية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.شرطة مكة المكرمة
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شرطة مكة المكرمة: القبض على 4 مقيمين لتورطهم في نقل مخالفين لنظام أمن الحدودوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-17
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
10:23 PM
شرطة مكة المكرمة: القبض على 4 مقيمين لتورطهم في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود
من الجنسية السودانية
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من القبض على (3) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية السودانية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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