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سفارة المملكة في جورجيا تنوّه.. 3 إجراءات احترازية جديدة خاصة بكورونا

فرضتها السلطات اعتباراً من اليوم.. ومنها إلزامية ارتداء الكمامة في جميع الأماكن

أصدرت سفارة المملكة لدى جورجيا، تنويهاً حول فرض السلطات الجورجية إجراءات جديدة تتعلق باحترازات كورونا اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تود السفارة التنويه بأنه تم فرض اجراءات احترازية إضافية اعتباراً من ١٤٤٣/٠١/٠١ هـ، الموافق ١٠ اغسطس ٢٠٢١م، وهي:

إلزامية ارتداء الكمامة في جميع الأماكن المفتوحة لـ ٥ أشخاص أو أكثر، واستمرار تعليق عمل المطاعم خلال الفترة 00:00 حتى 05:00 صباحاً. ويمنع إقامة المناسبات الاجتماعية.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة المملكة في جورجيا تنوّه.. 3 إجراءات احترازية جديدة خاصة بكورونا
سبق

أصدرت سفارة المملكة لدى جورجيا، تنويهاً حول فرض السلطات الجورجية إجراءات جديدة تتعلق باحترازات كورونا اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تود السفارة التنويه بأنه تم فرض اجراءات احترازية إضافية اعتباراً من ١٤٤٣/٠١/٠١ هـ، الموافق ١٠ اغسطس ٢٠٢١م، وهي:

إلزامية ارتداء الكمامة في جميع الأماكن المفتوحة لـ ٥ أشخاص أو أكثر، واستمرار تعليق عمل المطاعم خلال الفترة 00:00 حتى 05:00 صباحاً. ويمنع إقامة المناسبات الاجتماعية.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
11:30 AM
اخر تعديل
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
06:16 AM

سفارة المملكة في جورجيا تنوّه.. 3 إجراءات احترازية جديدة خاصة بكورونا

فرضتها السلطات اعتباراً من اليوم.. ومنها إلزامية ارتداء الكمامة في جميع الأماكن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت سفارة المملكة لدى جورجيا، تنويهاً حول فرض السلطات الجورجية إجراءات جديدة تتعلق باحترازات كورونا اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تود السفارة التنويه بأنه تم فرض اجراءات احترازية إضافية اعتباراً من ١٤٤٣/٠١/٠١ هـ، الموافق ١٠ اغسطس ٢٠٢١م، وهي:

إلزامية ارتداء الكمامة في جميع الأماكن المفتوحة لـ ٥ أشخاص أو أكثر، واستمرار تعليق عمل المطاعم خلال الفترة 00:00 حتى 05:00 صباحاً. ويمنع إقامة المناسبات الاجتماعية.

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