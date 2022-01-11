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حتى لا نصبح شعباً مبتوري الأرجل..مختص يحذر من "السكري": إياك والكارثة

نقل عن الصحة: 4 ملايين مواطن مصاب منهم مليون مهدد.. لا مراكز كافية أو مؤهلين

وجّه استشاري طب وجراحة القدم والكاحل السعودي، خالد إدريس، نصائح لمرضى السكري، منبهاً إلى إحصاءات خطيرة عن نسبة مرضى القدم السكري بالمملكة، ومحذراً من أنه "قد نصبح شعباً مبتوري الأرجل".

وأوضح "إدريس"، خلال برنامج "يا هلا"، أن "مريض السكري في بعض الأحيان يكون الإحساس معدوم في قدميه، ويقول كأنها ليست قدمه.. لدرجة أننا نجري بعض العمليات كالتنظيف وخلافه في قدم المريض دون أي نوع من التخدير، لأنه لا يشعر بها أبداً"، محذراً من "اقتراب مريض السكري من جهاز التدفئة أو (شبة النار)، لأنه في هذه الحالة قد تتطاير شظايا الفحم وتحدث الكارثة"، حيث إنه أشار إلى أن "كثيراً من مرضى السكري يحرقون قدميهم دون شعور منهم، كما أن أغلب هذه الحروق من الدرجتين الثانية والثالثة".

وأضاف: "دائماً ما ننصح مرضى السكري أو اعتلال الأعصاب الطرفية، بألا يقتربوا من النار، أو أن يكون بجانبهم أشخاص أصحاء من هذا المرض، حتى يشعروا بأي خطر قبل حدوثه"، لافتاً إلى أن "بعض المرضى لا يكتشفون حريق القدم لديهم إلا إذا شموا رائحة الحريق تندلع منها، وأن هذا الحريق يؤثر في تغذية الدم للقدمين، ما ينتهي بالإصابة بالغرغرينا التي تُفضي إلى البتر".

كما أشار استشاري طب وجراحة القدم والكاحل إلى بعض الإحصاءات التي توضح أن "نسبة البتر في المملكة (العربية السعودية) عالية جداً، ومن أعلى دول العالم"، لافتاً إلى أن "هذه النسبة تبلغ نحو 40 ألف حالة بتر في السنة، وأنه لا توجد مراكز ولا أعداد كافية من الأطباء المختصين بالقدم والكاحل في المملكة حتى يواجهوا هذه الصاعقة".

كما لفت "إدريس" إلى إحصائية وزارة الصحة التي كشفت أن "نحو 4 ملايين مواطن سعودي مصاب بالسكري، منهم مليون مهدد بالبتر، أي ربع المصابين بهذا المرض، مهددون بالبتر".

وتابع محذراً: "إذا لم نبدأ في التدريب والتعليم والتثقيف، من الممكن أن تصبح تنبؤاتي القديمة حقيقة، وهي أن نصبح شعبا مبتور الأرجل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حتى لا نصبح شعباً مبتوري الأرجل..مختص يحذر من "السكري": إياك والكارثة
سبق

وجّه استشاري طب وجراحة القدم والكاحل السعودي، خالد إدريس، نصائح لمرضى السكري، منبهاً إلى إحصاءات خطيرة عن نسبة مرضى القدم السكري بالمملكة، ومحذراً من أنه "قد نصبح شعباً مبتوري الأرجل".

وأوضح "إدريس"، خلال برنامج "يا هلا"، أن "مريض السكري في بعض الأحيان يكون الإحساس معدوم في قدميه، ويقول كأنها ليست قدمه.. لدرجة أننا نجري بعض العمليات كالتنظيف وخلافه في قدم المريض دون أي نوع من التخدير، لأنه لا يشعر بها أبداً"، محذراً من "اقتراب مريض السكري من جهاز التدفئة أو (شبة النار)، لأنه في هذه الحالة قد تتطاير شظايا الفحم وتحدث الكارثة"، حيث إنه أشار إلى أن "كثيراً من مرضى السكري يحرقون قدميهم دون شعور منهم، كما أن أغلب هذه الحروق من الدرجتين الثانية والثالثة".

وأضاف: "دائماً ما ننصح مرضى السكري أو اعتلال الأعصاب الطرفية، بألا يقتربوا من النار، أو أن يكون بجانبهم أشخاص أصحاء من هذا المرض، حتى يشعروا بأي خطر قبل حدوثه"، لافتاً إلى أن "بعض المرضى لا يكتشفون حريق القدم لديهم إلا إذا شموا رائحة الحريق تندلع منها، وأن هذا الحريق يؤثر في تغذية الدم للقدمين، ما ينتهي بالإصابة بالغرغرينا التي تُفضي إلى البتر".

كما أشار استشاري طب وجراحة القدم والكاحل إلى بعض الإحصاءات التي توضح أن "نسبة البتر في المملكة (العربية السعودية) عالية جداً، ومن أعلى دول العالم"، لافتاً إلى أن "هذه النسبة تبلغ نحو 40 ألف حالة بتر في السنة، وأنه لا توجد مراكز ولا أعداد كافية من الأطباء المختصين بالقدم والكاحل في المملكة حتى يواجهوا هذه الصاعقة".

كما لفت "إدريس" إلى إحصائية وزارة الصحة التي كشفت أن "نحو 4 ملايين مواطن سعودي مصاب بالسكري، منهم مليون مهدد بالبتر، أي ربع المصابين بهذا المرض، مهددون بالبتر".

وتابع محذراً: "إذا لم نبدأ في التدريب والتعليم والتثقيف، من الممكن أن تصبح تنبؤاتي القديمة حقيقة، وهي أن نصبح شعبا مبتور الأرجل".

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
01:55 PM

حتى لا نصبح شعباً مبتوري الأرجل..مختص يحذر من "السكري": إياك والكارثة

نقل عن الصحة: 4 ملايين مواطن مصاب منهم مليون مهدد.. لا مراكز كافية أو مؤهلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه استشاري طب وجراحة القدم والكاحل السعودي، خالد إدريس، نصائح لمرضى السكري، منبهاً إلى إحصاءات خطيرة عن نسبة مرضى القدم السكري بالمملكة، ومحذراً من أنه "قد نصبح شعباً مبتوري الأرجل".

وأوضح "إدريس"، خلال برنامج "يا هلا"، أن "مريض السكري في بعض الأحيان يكون الإحساس معدوم في قدميه، ويقول كأنها ليست قدمه.. لدرجة أننا نجري بعض العمليات كالتنظيف وخلافه في قدم المريض دون أي نوع من التخدير، لأنه لا يشعر بها أبداً"، محذراً من "اقتراب مريض السكري من جهاز التدفئة أو (شبة النار)، لأنه في هذه الحالة قد تتطاير شظايا الفحم وتحدث الكارثة"، حيث إنه أشار إلى أن "كثيراً من مرضى السكري يحرقون قدميهم دون شعور منهم، كما أن أغلب هذه الحروق من الدرجتين الثانية والثالثة".

وأضاف: "دائماً ما ننصح مرضى السكري أو اعتلال الأعصاب الطرفية، بألا يقتربوا من النار، أو أن يكون بجانبهم أشخاص أصحاء من هذا المرض، حتى يشعروا بأي خطر قبل حدوثه"، لافتاً إلى أن "بعض المرضى لا يكتشفون حريق القدم لديهم إلا إذا شموا رائحة الحريق تندلع منها، وأن هذا الحريق يؤثر في تغذية الدم للقدمين، ما ينتهي بالإصابة بالغرغرينا التي تُفضي إلى البتر".

كما أشار استشاري طب وجراحة القدم والكاحل إلى بعض الإحصاءات التي توضح أن "نسبة البتر في المملكة (العربية السعودية) عالية جداً، ومن أعلى دول العالم"، لافتاً إلى أن "هذه النسبة تبلغ نحو 40 ألف حالة بتر في السنة، وأنه لا توجد مراكز ولا أعداد كافية من الأطباء المختصين بالقدم والكاحل في المملكة حتى يواجهوا هذه الصاعقة".

كما لفت "إدريس" إلى إحصائية وزارة الصحة التي كشفت أن "نحو 4 ملايين مواطن سعودي مصاب بالسكري، منهم مليون مهدد بالبتر، أي ربع المصابين بهذا المرض، مهددون بالبتر".

وتابع محذراً: "إذا لم نبدأ في التدريب والتعليم والتثقيف، من الممكن أن تصبح تنبؤاتي القديمة حقيقة، وهي أن نصبح شعبا مبتور الأرجل".

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