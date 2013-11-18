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"الولادة" بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر.. رعاية وخصوصية تقودها كفاءات طبية

مع تجهيزات تكنولوجية متقدمة في تشخيص وعلاج كل الأمراض النسائية

تتميز خدمات قسم النساء والولادة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، بالجمع بين الكفاءات الطبية المتخصصة، والتجهيزات التكنولوجية المتقدمة في تشخيص وعلاج كل الأمراض النسائية، وفي مختلف التخصصات؛ لا سيما الدقيقة منها.

ويعمل في القسم طاقم طبي نسائي، ويتميز بالكفاءة والتأهيل الرفيع، والخبرة النوعية العالية، التي يتم توظفيها في تقديم الخدمات الصحية المتمثلة في تقديم برامج متابعة الحمل والولادة وصحة المرأة، وكذلك برامج دقيقة للكشف المبكر عن السرطانات، وهشاشة العظام، علاوة على توفير برامج طبية متخصصة لتشخيص وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب، وتحديد التشوهات الخلقية لدى الأجنة مبكرًا، وكذلك المناظير الجراحية وجراحات الأورام، واضطرابات الدورة الشهرية، والتهابات الحوض، وانقطاع الدورة الشهرية المبكر، وإجراء عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية، وعمليات ارتخاء الرحم والترميم المهبلي؛ فضلًا عن استئصال الأورام الحميدة، وأكياس المبايض، وكذلك تشخيص وعلاج الأمراض النسائية الشائعة مثل النزف الرحمي، واضطرابات الدورة الشهرية، وغيرها.

ويضم القسم أيضًا طوارئ نسائية متخصصة، بها غرف ولادة مجهزة بشكل متميز لاستقبال حالات الولادة الطارئة وإجراء العمليات في أسرع وقت ممكن.

وتنفرد غرف الولادة بالمستشفى بتجهيزاتها المتقدمة، وتصميمها العصري وفق أفضل التوصيات والمعايير العالمية؛ وهو الأمر الذي ينطبق أيضًا على أجنحة التنويم والغرف الفاخرة المخصصة للولادة؛ حيث تمنح الأم والطفل الهدوء والراحة، في جو من الخصوصية العالية.

وأوْلى المستشفى المواليدَ أهمية كبرى؛ إذ روعي في تجهيز وحدة العناية المركزة للأطفال NICU توفيرُ جميع الاحتياجات الطبية لمراقبة المولود؛ حيث زُوِّدت بأجهزة حديثة، وحاضنات متطورة، وأجهزة تنفس صناعي عالية الدقة، وأجهزة المراقبة الحثيثة للمتابعة الدقيقة والمستمرة للطفل، وكذلك جهاز تحديد عدد نبضات القلب والتنفس، وقياس الغازات في الدم ومراقبة العلامات الحيوية، هذا إضافة إلى نظام أمني متطور لحماية الأطفال.

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"الولادة" بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر.. رعاية وخصوصية تقودها كفاءات طبية
سبق

تتميز خدمات قسم النساء والولادة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، بالجمع بين الكفاءات الطبية المتخصصة، والتجهيزات التكنولوجية المتقدمة في تشخيص وعلاج كل الأمراض النسائية، وفي مختلف التخصصات؛ لا سيما الدقيقة منها.

ويعمل في القسم طاقم طبي نسائي، ويتميز بالكفاءة والتأهيل الرفيع، والخبرة النوعية العالية، التي يتم توظفيها في تقديم الخدمات الصحية المتمثلة في تقديم برامج متابعة الحمل والولادة وصحة المرأة، وكذلك برامج دقيقة للكشف المبكر عن السرطانات، وهشاشة العظام، علاوة على توفير برامج طبية متخصصة لتشخيص وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب، وتحديد التشوهات الخلقية لدى الأجنة مبكرًا، وكذلك المناظير الجراحية وجراحات الأورام، واضطرابات الدورة الشهرية، والتهابات الحوض، وانقطاع الدورة الشهرية المبكر، وإجراء عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية، وعمليات ارتخاء الرحم والترميم المهبلي؛ فضلًا عن استئصال الأورام الحميدة، وأكياس المبايض، وكذلك تشخيص وعلاج الأمراض النسائية الشائعة مثل النزف الرحمي، واضطرابات الدورة الشهرية، وغيرها.

ويضم القسم أيضًا طوارئ نسائية متخصصة، بها غرف ولادة مجهزة بشكل متميز لاستقبال حالات الولادة الطارئة وإجراء العمليات في أسرع وقت ممكن.

وتنفرد غرف الولادة بالمستشفى بتجهيزاتها المتقدمة، وتصميمها العصري وفق أفضل التوصيات والمعايير العالمية؛ وهو الأمر الذي ينطبق أيضًا على أجنحة التنويم والغرف الفاخرة المخصصة للولادة؛ حيث تمنح الأم والطفل الهدوء والراحة، في جو من الخصوصية العالية.

وأوْلى المستشفى المواليدَ أهمية كبرى؛ إذ روعي في تجهيز وحدة العناية المركزة للأطفال NICU توفيرُ جميع الاحتياجات الطبية لمراقبة المولود؛ حيث زُوِّدت بأجهزة حديثة، وحاضنات متطورة، وأجهزة تنفس صناعي عالية الدقة، وأجهزة المراقبة الحثيثة للمتابعة الدقيقة والمستمرة للطفل، وكذلك جهاز تحديد عدد نبضات القلب والتنفس، وقياس الغازات في الدم ومراقبة العلامات الحيوية، هذا إضافة إلى نظام أمني متطور لحماية الأطفال.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
08:50 AM

"الولادة" بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر.. رعاية وخصوصية تقودها كفاءات طبية

مع تجهيزات تكنولوجية متقدمة في تشخيص وعلاج كل الأمراض النسائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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تتميز خدمات قسم النساء والولادة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، بالجمع بين الكفاءات الطبية المتخصصة، والتجهيزات التكنولوجية المتقدمة في تشخيص وعلاج كل الأمراض النسائية، وفي مختلف التخصصات؛ لا سيما الدقيقة منها.

ويعمل في القسم طاقم طبي نسائي، ويتميز بالكفاءة والتأهيل الرفيع، والخبرة النوعية العالية، التي يتم توظفيها في تقديم الخدمات الصحية المتمثلة في تقديم برامج متابعة الحمل والولادة وصحة المرأة، وكذلك برامج دقيقة للكشف المبكر عن السرطانات، وهشاشة العظام، علاوة على توفير برامج طبية متخصصة لتشخيص وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب، وتحديد التشوهات الخلقية لدى الأجنة مبكرًا، وكذلك المناظير الجراحية وجراحات الأورام، واضطرابات الدورة الشهرية، والتهابات الحوض، وانقطاع الدورة الشهرية المبكر، وإجراء عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية، وعمليات ارتخاء الرحم والترميم المهبلي؛ فضلًا عن استئصال الأورام الحميدة، وأكياس المبايض، وكذلك تشخيص وعلاج الأمراض النسائية الشائعة مثل النزف الرحمي، واضطرابات الدورة الشهرية، وغيرها.

ويضم القسم أيضًا طوارئ نسائية متخصصة، بها غرف ولادة مجهزة بشكل متميز لاستقبال حالات الولادة الطارئة وإجراء العمليات في أسرع وقت ممكن.

وتنفرد غرف الولادة بالمستشفى بتجهيزاتها المتقدمة، وتصميمها العصري وفق أفضل التوصيات والمعايير العالمية؛ وهو الأمر الذي ينطبق أيضًا على أجنحة التنويم والغرف الفاخرة المخصصة للولادة؛ حيث تمنح الأم والطفل الهدوء والراحة، في جو من الخصوصية العالية.

وأوْلى المستشفى المواليدَ أهمية كبرى؛ إذ روعي في تجهيز وحدة العناية المركزة للأطفال NICU توفيرُ جميع الاحتياجات الطبية لمراقبة المولود؛ حيث زُوِّدت بأجهزة حديثة، وحاضنات متطورة، وأجهزة تنفس صناعي عالية الدقة، وأجهزة المراقبة الحثيثة للمتابعة الدقيقة والمستمرة للطفل، وكذلك جهاز تحديد عدد نبضات القلب والتنفس، وقياس الغازات في الدم ومراقبة العلامات الحيوية، هذا إضافة إلى نظام أمني متطور لحماية الأطفال.

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