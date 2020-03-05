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حاول الفرار فحاصره الأمن.. الإطاحة بمطلوب سرق مركبة فجراً بالرياض

ضُبط بعد أقل من 8 ساعات من تعميم بمواصفاتها وأحيل لإكمال الإجراءات

أطاحت دوريات الأمن بمحافظة عفيف بشخص مطلوب للجهات الأمنية ومتهم بسرقة مركبة، صباح اليوم، من حي النظيم بالعاصمة الرياض، وذلك بعد أقل من 8 ساعات من التعميم عن السرقة ومواصفات المركبة.

وفي التفاصيل، فقد اشتبهت إحدى الفرق الأمنية بمركبة تسير داخل أحد الشوارع الفرعية بالمحافظة، وكانت بدون لوحات، وعند محاولة استيقافه حاول الهرب باتجاه الرياض، فتم تمرير البلاغ لباقي الفرق الأمنية، وتم إغلاق الطريق عليه قبل خروجه من المدينة وضبطه ومرافقه.

واتضح بعد الاستفسار والتأكد من وضعه، أن المركبة مسروقة فجر اليوم من حي النظيم بالرياض، وأن قائدها مطلوب لدى الجهات الأمنية، وتم التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته لقسم الشرطة لاستكمال اللازم حياله.

دوريات الأمن محافظة عفيف سرقة مركبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حاول الفرار فحاصره الأمن.. الإطاحة بمطلوب سرق مركبة فجراً بالرياض
سبق

أطاحت دوريات الأمن بمحافظة عفيف بشخص مطلوب للجهات الأمنية ومتهم بسرقة مركبة، صباح اليوم، من حي النظيم بالعاصمة الرياض، وذلك بعد أقل من 8 ساعات من التعميم عن السرقة ومواصفات المركبة.

وفي التفاصيل، فقد اشتبهت إحدى الفرق الأمنية بمركبة تسير داخل أحد الشوارع الفرعية بالمحافظة، وكانت بدون لوحات، وعند محاولة استيقافه حاول الهرب باتجاه الرياض، فتم تمرير البلاغ لباقي الفرق الأمنية، وتم إغلاق الطريق عليه قبل خروجه من المدينة وضبطه ومرافقه.

واتضح بعد الاستفسار والتأكد من وضعه، أن المركبة مسروقة فجر اليوم من حي النظيم بالرياض، وأن قائدها مطلوب لدى الجهات الأمنية، وتم التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته لقسم الشرطة لاستكمال اللازم حياله.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
11:05 AM

حاول الفرار فحاصره الأمن.. الإطاحة بمطلوب سرق مركبة فجراً بالرياض

ضُبط بعد أقل من 8 ساعات من تعميم بمواصفاتها وأحيل لإكمال الإجراءات

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
3
5,039

أطاحت دوريات الأمن بمحافظة عفيف بشخص مطلوب للجهات الأمنية ومتهم بسرقة مركبة، صباح اليوم، من حي النظيم بالعاصمة الرياض، وذلك بعد أقل من 8 ساعات من التعميم عن السرقة ومواصفات المركبة.

وفي التفاصيل، فقد اشتبهت إحدى الفرق الأمنية بمركبة تسير داخل أحد الشوارع الفرعية بالمحافظة، وكانت بدون لوحات، وعند محاولة استيقافه حاول الهرب باتجاه الرياض، فتم تمرير البلاغ لباقي الفرق الأمنية، وتم إغلاق الطريق عليه قبل خروجه من المدينة وضبطه ومرافقه.

واتضح بعد الاستفسار والتأكد من وضعه، أن المركبة مسروقة فجر اليوم من حي النظيم بالرياض، وأن قائدها مطلوب لدى الجهات الأمنية، وتم التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته لقسم الشرطة لاستكمال اللازم حياله.

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