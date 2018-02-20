فيديو .. عرض مهاري في "الكاراتيه" لطالبات ينال تصفيق "العاصمي"

قدّمنه أثناء زيارة نائب وزير التعليم جناح الوزارة المشارك في الجنادرية

شاهد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي؛ خلال زيارة جناح وزارة التعليم في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32" عرضاً لـلعبة الكاراتيه من الطالبات ضمن مبادرة التربية البدنية للبنات المعزّزة لسلوك الطالبات، وبعد أن أدّت طالبتان صغيرتان وهما ترتديان زي لاعبي الكاراتيه "جاكيت مع بنطال أبيض" التحية الخاصّة باللعبة على الطريقة اليابانية - منشأ اللعبة - قدمتا عرضاً مهارياً "كاتات الكاراتيه" بتوجيهات من مدربتهما، وقد نال العرض استحسان وإعجاب نائب الوزير والحضور بالتصفيق والتشجيع.

وأكّدت وزارة التعليم أن الهدف الإستراتيجي من مبادرة التربية البدنية المعزّزة لصحة الطالبات، هو تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، وتسعى الوزارة إلى تنفيذ برامج إعداد معلمات التربية البدنية، ويتوقع أن ينطلق برنامج دبلوم التربية البدنية في الجامعات مع بداية العام الدراسي المقبل".