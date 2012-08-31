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أمانة العاصمة المقدسة تُغلق منشآت تجارية ومعامل حدادة مخالفة

بسبب عدم تجديد الرخصة وضبط 3 عمال لا يحملون شهادات صحية

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة خمس منشآت تجارية وثلاثة معامل للحدادة، خلال الجولات الميدانية الرقابية على المنشآت التجارية ضمن نطاق البلدية.

وتمثلت دواعي إغلاق المنشآت التجارية في عدم تجديد الرخصة، وضبط ثلاثة عُمَّال لا يحملون شهادات صحية، فيما أغلقت معامل الحدادة لمخالفتها الاشتراطات البلدية وكونها غير مرخصة.

وشددت الأمانة على تطبيقها للأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، وأهمية تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة العاصمة المقدسة تُغلق منشآت تجارية ومعامل حدادة مخالفة
سبق

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة خمس منشآت تجارية وثلاثة معامل للحدادة، خلال الجولات الميدانية الرقابية على المنشآت التجارية ضمن نطاق البلدية.

وتمثلت دواعي إغلاق المنشآت التجارية في عدم تجديد الرخصة، وضبط ثلاثة عُمَّال لا يحملون شهادات صحية، فيما أغلقت معامل الحدادة لمخالفتها الاشتراطات البلدية وكونها غير مرخصة.

وشددت الأمانة على تطبيقها للأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، وأهمية تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
03:30 PM

أمانة العاصمة المقدسة تُغلق منشآت تجارية ومعامل حدادة مخالفة

بسبب عدم تجديد الرخصة وضبط 3 عمال لا يحملون شهادات صحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أغلقت أمانة العاصمة المقدسة خمس منشآت تجارية وثلاثة معامل للحدادة، خلال الجولات الميدانية الرقابية على المنشآت التجارية ضمن نطاق البلدية.

وتمثلت دواعي إغلاق المنشآت التجارية في عدم تجديد الرخصة، وضبط ثلاثة عُمَّال لا يحملون شهادات صحية، فيما أغلقت معامل الحدادة لمخالفتها الاشتراطات البلدية وكونها غير مرخصة.

وشددت الأمانة على تطبيقها للأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، وأهمية تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

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