النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المحنشي" لـ"سبق": حان الوقت لتدريس "إدارة الأعمال" لطلاب الثانوية

قال: الشباب ثلث سكان المملكة وهم بحاجة لها في حياتهم وأعمالهم

إبراهيم الحازمي: قال عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز فيصل محنشي، إنه حان الوقت لإدراج مادة تهتم بمبادئ إدارة الأعمال؛ لتدريسها لجميع الطلاب بالمرحلة الثانوية.

وفي تصريح لـ"سبق" قال "المحنشي"، المحاضر بقسم التسويق بكلية إدارة الأعمال: "إن 36.7% من إجمالي سكان المملكة هم من الشباب بين 15 – 43 سنة، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، وهذه الشريحة التي تمثل تقريباً ثلث سكان المملكة، بحاجة إلى دراسة مبادئ إدارة الأعمال، والذي يهدف إلى التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والتنسيق والرقابة، وكذلك إدارة الأموال والموارد البشرية والتسويق".

وأكد "المحنشي" أن دراسة مبادئ إدارة الأعمال تعد إضافة قيمة لخريج المرحلة الثانوية، وبالتحديد لمن لم يتخصص بإدارة الأعمال في المرحلة الجامعية، وأيضاً لمن لا يرغب في إكمال التعليم الجامعي والدراسات العليا، حيث يمتد مفهوم إدارة الأعمال إلى حياة المواطن، من خلال إدارة الوقت مع الأهل والأصدقاء، الإدارة المالية الإيجابية وغيرها.

وأضاف "المحنشي": "في حال توجه المواطن لسلك الأعمال، فإن مادة إدارة الأعمال تساعد رائد الأعمال المبتدئ في القيام بالعديد من الأمور التنظيمية المهمة لعمله من تخطيط المشاريع إلى تحديد الأهداف المراد تحقيقها، وتنظيم وتصميم الموارد المالية والبشرية، وكيفية مراقبة ومتابعة وتقييم أداء المشاريع".

وأشار "المحنشي" إلى أن دراسة إدارة الأعمال تأتي في إطار تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، خاصة المساهمة في برامج تنمية القدرات البشرية، وتحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب بجميع مراحلها.

فيصل محنشي جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المحنشي" لـ"سبق": حان الوقت لتدريس "إدارة الأعمال" لطلاب الثانوية
سبق

إبراهيم الحازمي: قال عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز فيصل محنشي، إنه حان الوقت لإدراج مادة تهتم بمبادئ إدارة الأعمال؛ لتدريسها لجميع الطلاب بالمرحلة الثانوية.

وفي تصريح لـ"سبق" قال "المحنشي"، المحاضر بقسم التسويق بكلية إدارة الأعمال: "إن 36.7% من إجمالي سكان المملكة هم من الشباب بين 15 – 43 سنة، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، وهذه الشريحة التي تمثل تقريباً ثلث سكان المملكة، بحاجة إلى دراسة مبادئ إدارة الأعمال، والذي يهدف إلى التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والتنسيق والرقابة، وكذلك إدارة الأموال والموارد البشرية والتسويق".

وأكد "المحنشي" أن دراسة مبادئ إدارة الأعمال تعد إضافة قيمة لخريج المرحلة الثانوية، وبالتحديد لمن لم يتخصص بإدارة الأعمال في المرحلة الجامعية، وأيضاً لمن لا يرغب في إكمال التعليم الجامعي والدراسات العليا، حيث يمتد مفهوم إدارة الأعمال إلى حياة المواطن، من خلال إدارة الوقت مع الأهل والأصدقاء، الإدارة المالية الإيجابية وغيرها.

وأضاف "المحنشي": "في حال توجه المواطن لسلك الأعمال، فإن مادة إدارة الأعمال تساعد رائد الأعمال المبتدئ في القيام بالعديد من الأمور التنظيمية المهمة لعمله من تخطيط المشاريع إلى تحديد الأهداف المراد تحقيقها، وتنظيم وتصميم الموارد المالية والبشرية، وكيفية مراقبة ومتابعة وتقييم أداء المشاريع".

وأشار "المحنشي" إلى أن دراسة إدارة الأعمال تأتي في إطار تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، خاصة المساهمة في برامج تنمية القدرات البشرية، وتحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب بجميع مراحلها.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
08:06 PM
اخر تعديل
23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
09:49 PM

"المحنشي" لـ"سبق": حان الوقت لتدريس "إدارة الأعمال" لطلاب الثانوية

قال: الشباب ثلث سكان المملكة وهم بحاجة لها في حياتهم وأعمالهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
2,489

إبراهيم الحازمي: قال عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز فيصل محنشي، إنه حان الوقت لإدراج مادة تهتم بمبادئ إدارة الأعمال؛ لتدريسها لجميع الطلاب بالمرحلة الثانوية.

وفي تصريح لـ"سبق" قال "المحنشي"، المحاضر بقسم التسويق بكلية إدارة الأعمال: "إن 36.7% من إجمالي سكان المملكة هم من الشباب بين 15 – 43 سنة، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، وهذه الشريحة التي تمثل تقريباً ثلث سكان المملكة، بحاجة إلى دراسة مبادئ إدارة الأعمال، والذي يهدف إلى التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والتنسيق والرقابة، وكذلك إدارة الأموال والموارد البشرية والتسويق".

وأكد "المحنشي" أن دراسة مبادئ إدارة الأعمال تعد إضافة قيمة لخريج المرحلة الثانوية، وبالتحديد لمن لم يتخصص بإدارة الأعمال في المرحلة الجامعية، وأيضاً لمن لا يرغب في إكمال التعليم الجامعي والدراسات العليا، حيث يمتد مفهوم إدارة الأعمال إلى حياة المواطن، من خلال إدارة الوقت مع الأهل والأصدقاء، الإدارة المالية الإيجابية وغيرها.

وأضاف "المحنشي": "في حال توجه المواطن لسلك الأعمال، فإن مادة إدارة الأعمال تساعد رائد الأعمال المبتدئ في القيام بالعديد من الأمور التنظيمية المهمة لعمله من تخطيط المشاريع إلى تحديد الأهداف المراد تحقيقها، وتنظيم وتصميم الموارد المالية والبشرية، وكيفية مراقبة ومتابعة وتقييم أداء المشاريع".

وأشار "المحنشي" إلى أن دراسة إدارة الأعمال تأتي في إطار تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، خاصة المساهمة في برامج تنمية القدرات البشرية، وتحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب بجميع مراحلها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,679
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,423
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,793
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,271

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة