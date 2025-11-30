"الأرصاد": سماء صحوة إلى غائمة جزئياً ورياح نشطة على تبوك والجوف والشمالية والشرقية

ضباب على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرّمة وعسير وجازان

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق: مكة المكرّمة، عسير، جازان، في حين تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما تؤثر الرياح النشطة في أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، خاصةً الجنوبية منها، كذلك في أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 28 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول جنوبية غربية إلى غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.