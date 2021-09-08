الصين تسجّل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجّلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس يوم الثلاثاء.
وأضافت اللجنة أنه بذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في البر الرئيس الصيني 95083 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.
الصين تسجّل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-09-08
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجّلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس يوم الثلاثاء.
وأضافت اللجنة أنه بذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في البر الرئيس الصيني 95083 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
08:27 AM
الصين تسجّل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجّلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس يوم الثلاثاء.
وأضافت اللجنة أنه بذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في البر الرئيس الصيني 95083 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.