اختيار هدف المولد ضمن أفضل 10 أهداف في دور المجموعات لكأس آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي عن قائمة أفضل عشرة أهداف سجلت في دور المجموعات من بطولة كأس أمم آسيا 2019 المقامة حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انتهاء منافساته والتي أقيمت فيه 36 مباراة شهدت تسجيل 96 هدفاً بمعدل 2.67 هدف في كل مباراة.

وقد اختارت اللجنة المنظمة هدف مهاجم المنتخب السعودي فهد المولد في مرمى منتخب لبنان ضمن قائمة أفضل الأهداف المسجلة وينافس إلى جانب المولد هدف اللاعب الهندي سونيل تشيتري أمام تايلاند، وهدف أرسلان ميرات أمانوف لاعب تركمانستان أمام اليابان، وهدف تشاناثيب سونجكراسيرن لاعب تايلاند أمام البحرين، وهدف وو لي لاعب منتخب الصين أمام الفلبين.

كما ينافس أيضاً هدف اللاعب العراقي مهند علي أمام اليمن، وهدف أوير مابيل لاعب أستراليا أمام سوريا، وهدف نجوين كوانج هاي لاعب فيتنام أمام اليمن، وهدف سامان قدوس لاعب إيران أمام اليمن.

وطرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني تصويتاً جماهيرياً لاختيار أفضل هدف من بين الأهداف العشرة من الدور الأول للبطولة.