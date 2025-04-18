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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تشمل "البدع وتيماء" وتستمر حتى الـ7 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وتشمل الحالة "مدينة تبوك ومحافظة البدع وتيماء"، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وتشمل الحالة "مدينة تبوك ومحافظة البدع وتيماء"، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
02:46 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
03:21 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تشمل "البدع وتيماء" وتستمر حتى الـ7 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
867

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وتشمل الحالة "مدينة تبوك ومحافظة البدع وتيماء"، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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