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المدينة.. مواصلة أعمال سحب العينات لحالات الاشتباه بعدوى كورونا في عددٍ من الأحياء السكنية

بـ "6" فرق صحية متخصصة ومتابعة مستوى الإصحاح البيئي لمنع انتشار ‎الفيروس

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بست فرق صحية متخصصة أعمال سحب العينات لحالات الاشتباه المُصابة بعدوى فيروس ‎كورونا في عددٍ من الأحياء السكنية في المدينة المنورة.
‏‎كما تستكمل الفرق الصحية مباشرة أعمالها الميدانية في الأحياء المستهدفة لتعزيز التوعية الصحية ومتابعة مستوى الإصحاح البيئي للحد من انتشار فيروس ‎كورونا الجديد.

فيروس كورونا الجديد صحة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة.. مواصلة أعمال سحب العينات لحالات الاشتباه بعدوى كورونا في عددٍ من الأحياء السكنية
سبق

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بست فرق صحية متخصصة أعمال سحب العينات لحالات الاشتباه المُصابة بعدوى فيروس ‎كورونا في عددٍ من الأحياء السكنية في المدينة المنورة.
‏‎كما تستكمل الفرق الصحية مباشرة أعمالها الميدانية في الأحياء المستهدفة لتعزيز التوعية الصحية ومتابعة مستوى الإصحاح البيئي للحد من انتشار فيروس ‎كورونا الجديد.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
01:06 AM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
02:18 AM

المدينة.. مواصلة أعمال سحب العينات لحالات الاشتباه بعدوى كورونا في عددٍ من الأحياء السكنية

بـ "6" فرق صحية متخصصة ومتابعة مستوى الإصحاح البيئي لمنع انتشار ‎الفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
3
6,159

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بست فرق صحية متخصصة أعمال سحب العينات لحالات الاشتباه المُصابة بعدوى فيروس ‎كورونا في عددٍ من الأحياء السكنية في المدينة المنورة.
‏‎كما تستكمل الفرق الصحية مباشرة أعمالها الميدانية في الأحياء المستهدفة لتعزيز التوعية الصحية ومتابعة مستوى الإصحاح البيئي للحد من انتشار فيروس ‎كورونا الجديد.

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