النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 209 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 289 خلال الـ24 ساعة الماضية

في يوم واحد.. بولندا تسجل 4423 حالة إصابة جديدة بكورونا و92 حالة وفاة

إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليون و68 ألفًا

سجلت بولندا 4423 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليون و67 ألفًا و870 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة البولندية أنه تم تسجيل 92 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفًا و181 حالة.

بولندا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
في يوم واحد.. بولندا تسجل 4423 حالة إصابة جديدة بكورونا و92 حالة وفاة
سبق

سجلت بولندا 4423 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليون و67 ألفًا و870 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة البولندية أنه تم تسجيل 92 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفًا و181 حالة.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
05:11 PM

في يوم واحد.. بولندا تسجل 4423 حالة إصابة جديدة بكورونا و92 حالة وفاة

إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليون و68 ألفًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
102

سجلت بولندا 4423 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليون و67 ألفًا و870 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة البولندية أنه تم تسجيل 92 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفًا و181 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,401
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,430
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,247
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,846

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة