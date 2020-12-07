سجلت بولندا 4423 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليون و67 ألفًا و870 حالة. وأوضحت وزارة الصحة البولندية أنه تم تسجيل 92 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفًا و181 حالة.

في يوم واحد.. بولندا تسجل 4423 حالة إصابة جديدة بكورونا و92 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-07 سجلت بولندا 4423 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليون و67 ألفًا و870 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة البولندية أنه تم تسجيل 92 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفًا و181 حالة.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442 05:11 PM

في يوم واحد.. بولندا تسجل 4423 حالة إصابة جديدة بكورونا و92 حالة وفاة إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليون و68 ألفًا





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سجلت بولندا 4423 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليون و67 ألفًا و870 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة البولندية أنه تم تسجيل 92 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفًا و181 حالة.