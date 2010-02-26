رئاسة أمن الدولة تكشف عن مكونات جناحها في معرض الكتاب بالقصيم
عرض إحصائيات التنظيمات الإرهابية ولوحة الإرهاب والفكر الضال
يشهد معرض الكتاب بالقصيم، المشاركة الأولى لجهاز أمن الدولة الذي يضم جناحاً وعدة أقسام تتمثل في قطاعات أمن الدولة من المباحث العامة وقوات الطوارئ الخاصة وقوات الأمن الخاصة ومركز المعلومات الوطني، ومركز الشؤون الفنية وطيران الأمن.
ويعرض في الجناح إحصائيات التنظيمات الإرهابية ولوحة بداية الإرهاب والفكر الضال، وكذلك جهود مراكز المناصحة وإعادة تأهيل الموقوفين.
رئاسة أمن الدولة تكشف عن مكونات جناحها في معرض الكتاب بالقصيم
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2018-02-26
يشهد معرض الكتاب بالقصيم، المشاركة الأولى لجهاز أمن الدولة الذي يضم جناحاً وعدة أقسام تتمثل في قطاعات أمن الدولة من المباحث العامة وقوات الطوارئ الخاصة وقوات الأمن الخاصة ومركز المعلومات الوطني، ومركز الشؤون الفنية وطيران الأمن.
ويعرض في الجناح إحصائيات التنظيمات الإرهابية ولوحة بداية الإرهاب والفكر الضال، وكذلك جهود مراكز المناصحة وإعادة تأهيل الموقوفين.
26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
11:10 AM
رئاسة أمن الدولة تكشف عن مكونات جناحها في معرض الكتاب بالقصيم
عرض إحصائيات التنظيمات الإرهابية ولوحة الإرهاب والفكر الضال
يشهد معرض الكتاب بالقصيم، المشاركة الأولى لجهاز أمن الدولة الذي يضم جناحاً وعدة أقسام تتمثل في قطاعات أمن الدولة من المباحث العامة وقوات الطوارئ الخاصة وقوات الأمن الخاصة ومركز المعلومات الوطني، ومركز الشؤون الفنية وطيران الأمن.
ويعرض في الجناح إحصائيات التنظيمات الإرهابية ولوحة بداية الإرهاب والفكر الضال، وكذلك جهود مراكز المناصحة وإعادة تأهيل الموقوفين.