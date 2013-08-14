النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التواصل الحكومي" يفوز بجائزة الإعلام الجديد لأفضل فيلم قصير في موسم الحج

توّجه أمير مكة المكرمة بعد فوزه بأفضل فيلم قصير وتحقيقه المركز الأول

توَّج الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم بمقر الإمارة في مكة المكرمة، مركز التواصل الحكومي التابع لوزارة الإعلام بجائزة الإمارة للإعلام الجديد، بعد فوزه بأفضل فيلم قصير، وتحقيقه المركز الأول في الجائزة التي تقدمها إمارة المنطقة.

استلم الجائزة مدير عام مركز التواصل الحكومي، الدكتور عبدالله المغلوث، والذي عبّر عن شكره وامتنانه للأمير خالد الفيصل على اهتمامه بالإعلام والإعلاميين، وتقدم بالشكر لوزير الإعلام تركي بن عبد الله الشبانة على دعمه وتشجيعه.

كما أشاد الدكتور المغلوث بفريق العمل الذي اعتبر أعضاءه هم "وقود النجاح"، مؤكدًا أن الفوز بتلك الجائزة سيكون دافعًا لبذل مزيد من الجهود.

وكان التواصل الحكومي أنتج فيلم فيديو بعنوان "مديرة الشرطة النيوزيلندية"، والتي عبّرت خلاله عن مشاعرها تجاه زيارتها الأولى للبقاع المقدسة وانطباعاتها عما تقدمه المملكة من خدمات متطورة لضيوف الرحمن.

وحقق الفيديو الذي فاز بجائزة "أفضل فيلم قصير" أكثر من ستة ملايين ظهور على منصات التواصل، بعد 40 ساعة فقط من نشره. وتجاوز عدد مشاهداته المليون مشاهدة، إضافة إلى أكثر من ثمانية آلاف إعادة تغريد، وأكثر من سبعة آلاف إعجاب، ولقي تفاعلاً كبيرًا من الجمهور.

ويأتي ذلك الفيديو ضمن جهود مركز التواصل الحكومي لتنفيذ إستراتيجية وزارة الإعلام لتغطية موسم حج العام الحالي، حيث تمكن المركز من إنتاج أكثر من 92 منشورًا وأكثر من 73 فيديو، ونجح في نشر محتوى عبر 11 لغة، مسجلاً عدد مشاهدات تجاوز 31 مليونًا، و41.4 ألف إعادة تغريد و 66.2 ألف إعجاب.

وتبلغ قيمة جائزة إمارة مكة المكرمة للإعلام الجديد نصف مليون ريال، وتعد ترجمة عملية لاهتمام الإمارة بذلك الجانب، وتحفيزًا للإبداع والمبدعين، بهدف الارتقاء بنوعية وجودة المحتوى الإعلامي من خلال تسليط الضوء على تجربة الحج، وصولاً لإبراز الجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن.

وتشمل أفرع الجائزة أربعة مجالات هي: الفيلم القصير (دقيقتان كحد أقصى) والقصة المصورة (سناب شات) والصورة والتغريدة، حيث فتحت المجال أمام الجميع، كل في المجال الذي يتقنه. وتلقت اللجنة المنظمة للجائزة أكثر من 20 ألف مشاركة في أفرعها الأربعة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التواصل الحكومي" يفوز بجائزة الإعلام الجديد لأفضل فيلم قصير في موسم الحج
سبق

توَّج الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم بمقر الإمارة في مكة المكرمة، مركز التواصل الحكومي التابع لوزارة الإعلام بجائزة الإمارة للإعلام الجديد، بعد فوزه بأفضل فيلم قصير، وتحقيقه المركز الأول في الجائزة التي تقدمها إمارة المنطقة.

استلم الجائزة مدير عام مركز التواصل الحكومي، الدكتور عبدالله المغلوث، والذي عبّر عن شكره وامتنانه للأمير خالد الفيصل على اهتمامه بالإعلام والإعلاميين، وتقدم بالشكر لوزير الإعلام تركي بن عبد الله الشبانة على دعمه وتشجيعه.

كما أشاد الدكتور المغلوث بفريق العمل الذي اعتبر أعضاءه هم "وقود النجاح"، مؤكدًا أن الفوز بتلك الجائزة سيكون دافعًا لبذل مزيد من الجهود.

وكان التواصل الحكومي أنتج فيلم فيديو بعنوان "مديرة الشرطة النيوزيلندية"، والتي عبّرت خلاله عن مشاعرها تجاه زيارتها الأولى للبقاع المقدسة وانطباعاتها عما تقدمه المملكة من خدمات متطورة لضيوف الرحمن.

وحقق الفيديو الذي فاز بجائزة "أفضل فيلم قصير" أكثر من ستة ملايين ظهور على منصات التواصل، بعد 40 ساعة فقط من نشره. وتجاوز عدد مشاهداته المليون مشاهدة، إضافة إلى أكثر من ثمانية آلاف إعادة تغريد، وأكثر من سبعة آلاف إعجاب، ولقي تفاعلاً كبيرًا من الجمهور.

ويأتي ذلك الفيديو ضمن جهود مركز التواصل الحكومي لتنفيذ إستراتيجية وزارة الإعلام لتغطية موسم حج العام الحالي، حيث تمكن المركز من إنتاج أكثر من 92 منشورًا وأكثر من 73 فيديو، ونجح في نشر محتوى عبر 11 لغة، مسجلاً عدد مشاهدات تجاوز 31 مليونًا، و41.4 ألف إعادة تغريد و 66.2 ألف إعجاب.

وتبلغ قيمة جائزة إمارة مكة المكرمة للإعلام الجديد نصف مليون ريال، وتعد ترجمة عملية لاهتمام الإمارة بذلك الجانب، وتحفيزًا للإبداع والمبدعين، بهدف الارتقاء بنوعية وجودة المحتوى الإعلامي من خلال تسليط الضوء على تجربة الحج، وصولاً لإبراز الجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن.

وتشمل أفرع الجائزة أربعة مجالات هي: الفيلم القصير (دقيقتان كحد أقصى) والقصة المصورة (سناب شات) والصورة والتغريدة، حيث فتحت المجال أمام الجميع، كل في المجال الذي يتقنه. وتلقت اللجنة المنظمة للجائزة أكثر من 20 ألف مشاركة في أفرعها الأربعة.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
10:34 PM
اخر تعديل
14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
04:47 AM

"التواصل الحكومي" يفوز بجائزة الإعلام الجديد لأفضل فيلم قصير في موسم الحج

توّجه أمير مكة المكرمة بعد فوزه بأفضل فيلم قصير وتحقيقه المركز الأول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
3
4,259

توَّج الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم بمقر الإمارة في مكة المكرمة، مركز التواصل الحكومي التابع لوزارة الإعلام بجائزة الإمارة للإعلام الجديد، بعد فوزه بأفضل فيلم قصير، وتحقيقه المركز الأول في الجائزة التي تقدمها إمارة المنطقة.

استلم الجائزة مدير عام مركز التواصل الحكومي، الدكتور عبدالله المغلوث، والذي عبّر عن شكره وامتنانه للأمير خالد الفيصل على اهتمامه بالإعلام والإعلاميين، وتقدم بالشكر لوزير الإعلام تركي بن عبد الله الشبانة على دعمه وتشجيعه.

كما أشاد الدكتور المغلوث بفريق العمل الذي اعتبر أعضاءه هم "وقود النجاح"، مؤكدًا أن الفوز بتلك الجائزة سيكون دافعًا لبذل مزيد من الجهود.

وكان التواصل الحكومي أنتج فيلم فيديو بعنوان "مديرة الشرطة النيوزيلندية"، والتي عبّرت خلاله عن مشاعرها تجاه زيارتها الأولى للبقاع المقدسة وانطباعاتها عما تقدمه المملكة من خدمات متطورة لضيوف الرحمن.

وحقق الفيديو الذي فاز بجائزة "أفضل فيلم قصير" أكثر من ستة ملايين ظهور على منصات التواصل، بعد 40 ساعة فقط من نشره. وتجاوز عدد مشاهداته المليون مشاهدة، إضافة إلى أكثر من ثمانية آلاف إعادة تغريد، وأكثر من سبعة آلاف إعجاب، ولقي تفاعلاً كبيرًا من الجمهور.

ويأتي ذلك الفيديو ضمن جهود مركز التواصل الحكومي لتنفيذ إستراتيجية وزارة الإعلام لتغطية موسم حج العام الحالي، حيث تمكن المركز من إنتاج أكثر من 92 منشورًا وأكثر من 73 فيديو، ونجح في نشر محتوى عبر 11 لغة، مسجلاً عدد مشاهدات تجاوز 31 مليونًا، و41.4 ألف إعادة تغريد و 66.2 ألف إعجاب.

وتبلغ قيمة جائزة إمارة مكة المكرمة للإعلام الجديد نصف مليون ريال، وتعد ترجمة عملية لاهتمام الإمارة بذلك الجانب، وتحفيزًا للإبداع والمبدعين، بهدف الارتقاء بنوعية وجودة المحتوى الإعلامي من خلال تسليط الضوء على تجربة الحج، وصولاً لإبراز الجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن.

وتشمل أفرع الجائزة أربعة مجالات هي: الفيلم القصير (دقيقتان كحد أقصى) والقصة المصورة (سناب شات) والصورة والتغريدة، حيث فتحت المجال أمام الجميع، كل في المجال الذي يتقنه. وتلقت اللجنة المنظمة للجائزة أكثر من 20 ألف مشاركة في أفرعها الأربعة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,812
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,748
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,733
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,837

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة