"التواصل الحكومي" يفوز بجائزة الإعلام الجديد لأفضل فيلم قصير في موسم الحج

توّجه أمير مكة المكرمة بعد فوزه بأفضل فيلم قصير وتحقيقه المركز الأول

توَّج الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم بمقر الإمارة في مكة المكرمة، مركز التواصل الحكومي التابع لوزارة الإعلام بجائزة الإمارة للإعلام الجديد، بعد فوزه بأفضل فيلم قصير، وتحقيقه المركز الأول في الجائزة التي تقدمها إمارة المنطقة.

استلم الجائزة مدير عام مركز التواصل الحكومي، الدكتور عبدالله المغلوث، والذي عبّر عن شكره وامتنانه للأمير خالد الفيصل على اهتمامه بالإعلام والإعلاميين، وتقدم بالشكر لوزير الإعلام تركي بن عبد الله الشبانة على دعمه وتشجيعه.

كما أشاد الدكتور المغلوث بفريق العمل الذي اعتبر أعضاءه هم "وقود النجاح"، مؤكدًا أن الفوز بتلك الجائزة سيكون دافعًا لبذل مزيد من الجهود.

وكان التواصل الحكومي أنتج فيلم فيديو بعنوان "مديرة الشرطة النيوزيلندية"، والتي عبّرت خلاله عن مشاعرها تجاه زيارتها الأولى للبقاع المقدسة وانطباعاتها عما تقدمه المملكة من خدمات متطورة لضيوف الرحمن.

وحقق الفيديو الذي فاز بجائزة "أفضل فيلم قصير" أكثر من ستة ملايين ظهور على منصات التواصل، بعد 40 ساعة فقط من نشره. وتجاوز عدد مشاهداته المليون مشاهدة، إضافة إلى أكثر من ثمانية آلاف إعادة تغريد، وأكثر من سبعة آلاف إعجاب، ولقي تفاعلاً كبيرًا من الجمهور.

ويأتي ذلك الفيديو ضمن جهود مركز التواصل الحكومي لتنفيذ إستراتيجية وزارة الإعلام لتغطية موسم حج العام الحالي، حيث تمكن المركز من إنتاج أكثر من 92 منشورًا وأكثر من 73 فيديو، ونجح في نشر محتوى عبر 11 لغة، مسجلاً عدد مشاهدات تجاوز 31 مليونًا، و41.4 ألف إعادة تغريد و 66.2 ألف إعجاب.

وتبلغ قيمة جائزة إمارة مكة المكرمة للإعلام الجديد نصف مليون ريال، وتعد ترجمة عملية لاهتمام الإمارة بذلك الجانب، وتحفيزًا للإبداع والمبدعين، بهدف الارتقاء بنوعية وجودة المحتوى الإعلامي من خلال تسليط الضوء على تجربة الحج، وصولاً لإبراز الجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن.

وتشمل أفرع الجائزة أربعة مجالات هي: الفيلم القصير (دقيقتان كحد أقصى) والقصة المصورة (سناب شات) والصورة والتغريدة، حيث فتحت المجال أمام الجميع، كل في المجال الذي يتقنه. وتلقت اللجنة المنظمة للجائزة أكثر من 20 ألف مشاركة في أفرعها الأربعة.