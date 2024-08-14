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وفاة مواطن غرقًا بغدير "محتطبة عسير"

انتشله غواصو الدفاع المدني

لقي مواطن مصرعه غرقًا مساء اليوم في غدير المحتطبة بقرية العلاية بعسير.

وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، إن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى عند الساعة الـ١٦:٤٧ من اليوم الجمعة بلاغًا، يفيد بوجود حالة غرق في جبل المحتطبة بقرية العلايا؛ فتم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول تم تمركز الآليات في أقرب نقطة، والترجل على الأقدام لموقع البلاغ في منطقة جبلية وعرة بمسافة تقدر بنحو ١٩٠٠ متر تقريبًا. وبالوصول وُجد أن الحالة عبارة عن غرق مواطن سعودي، يبلغ من العمر ٢٨ عامًا، في غدير المحتطبة؛ فتم انتشاله وإخراجه عن طريق الغواصين، وقد فارق الحياة.

وتابع: تم نقل الجثة إلى موقع تمركز الآليات، وحسب الاختصاص سُلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم. مشددًا على أهمية التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، وعدم السباحة في المواقع غير المؤمَّنة وذات الخطورة العالية.


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وفاة مواطن غرقًا بغدير "محتطبة عسير"
سبق

لقي مواطن مصرعه غرقًا مساء اليوم في غدير المحتطبة بقرية العلاية بعسير.

وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، إن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى عند الساعة الـ١٦:٤٧ من اليوم الجمعة بلاغًا، يفيد بوجود حالة غرق في جبل المحتطبة بقرية العلايا؛ فتم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول تم تمركز الآليات في أقرب نقطة، والترجل على الأقدام لموقع البلاغ في منطقة جبلية وعرة بمسافة تقدر بنحو ١٩٠٠ متر تقريبًا. وبالوصول وُجد أن الحالة عبارة عن غرق مواطن سعودي، يبلغ من العمر ٢٨ عامًا، في غدير المحتطبة؛ فتم انتشاله وإخراجه عن طريق الغواصين، وقد فارق الحياة.

وتابع: تم نقل الجثة إلى موقع تمركز الآليات، وحسب الاختصاص سُلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم. مشددًا على أهمية التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، وعدم السباحة في المواقع غير المؤمَّنة وذات الخطورة العالية.


14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
08:34 PM

وفاة مواطن غرقًا بغدير "محتطبة عسير"

انتشله غواصو الدفاع المدني

A A A
محمد طيران - محايل عسير
2
3,049

لقي مواطن مصرعه غرقًا مساء اليوم في غدير المحتطبة بقرية العلاية بعسير.

وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، إن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى عند الساعة الـ١٦:٤٧ من اليوم الجمعة بلاغًا، يفيد بوجود حالة غرق في جبل المحتطبة بقرية العلايا؛ فتم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول تم تمركز الآليات في أقرب نقطة، والترجل على الأقدام لموقع البلاغ في منطقة جبلية وعرة بمسافة تقدر بنحو ١٩٠٠ متر تقريبًا. وبالوصول وُجد أن الحالة عبارة عن غرق مواطن سعودي، يبلغ من العمر ٢٨ عامًا، في غدير المحتطبة؛ فتم انتشاله وإخراجه عن طريق الغواصين، وقد فارق الحياة.

وتابع: تم نقل الجثة إلى موقع تمركز الآليات، وحسب الاختصاص سُلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم. مشددًا على أهمية التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، وعدم السباحة في المواقع غير المؤمَّنة وذات الخطورة العالية.


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