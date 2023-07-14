جامعة جازان تحتضن 808 طلاب من 33 دولة في عدة تخصصات

امتدادًا لجهود المملكة في تقديم الدعم للعديد من دول وشعوب العالم

تتنوع البيئة الدراسية داخل جامعة جازان باحتضان 808 طلاب من طلبة المنح يمثلون 33 دولة، وتوفر لهم الجامعة من خلال عمادة شؤون الطلاب العديد من الامتيازات والخدمات؛ كصرف مكافأة شهرية، وصرف بدل تجهيز عند قدومهم من خلال صندوق الطالب.

وأوضح رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني قائلًا: إن احتضان الجامعة لطلاب المنح الدوليين، يأتي امتدادًا لجهود المملكة في تقديم الدعم والمساندة للعديد من دول وشعوب العالم انطلاقًا من مكانتها الإسلامية والعالمية، ودورها في نشر العلم والمعرفة؛ موضحًا أن الجامعة عملت على دمج طلاب المنح في كل الأنشطة الإثرائية اجتماعيًّا وثقافيًّا ورياضيًّا، إلى جانب تعريفهم بالمنجزات والمعالم الوطنية والحضارية، ليكونوا سفراء خير لوطننا العزيز، إلى جانب تسهيل الجامعة لزيارتهم للمشاعر المقدسة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي، أن الجامعة تقدم الرعاية الصحية لطلاب المنح الدوليين عبر المستشفى الجامعي، كما توفر خدمات النقل المجانية من خلال إدارة الحركة والنقل بالجامعة، إلى جانب توفير السكن والتغذية والرعاية العلمية والاجتماعية، والثقافية، والتدريبية.

وأضاف الحكمي أن الجامعة تُولي طلبتها عناية بالغة بغرس القِيَم الإسلامية والوطنية من خلال تنفيذ العديد من البرامج الثقافية والدورات المتخصصة في العقيدة والفقه، يقدّمها نخبة من أساتذة كلية الشريعة والقانون.

يُذكر أن طلاب المنح يدرسون في العديد من الكليات؛ ككلية الهندسة، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وكلية الشريعة والقانون، وكلية العلوم.