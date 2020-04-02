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اعتماد مبادرة "التضامن الإسلامي" العاجلة لمواجهة جائحة كورونا

"العثيمين" يدعو المانحين لدعم جهود الصندوق

اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مبادرة صندوق التضامن الإسلامي المنبثق عن المنظمة، بتخصيص حساب لمساعدة الدول الأعضاء، خصوصًا الأقل نموًّا؛ لمواجهة جائحة كورونا.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات الدول المعنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبصفة خاصة في القطاع الصحي، كخطوة أولى.

وستنسق الإدارة الإنسانية في الأمانة العامة وصندوق التضامن الإسلامي، لتلبية ما يمكن من احتياجات الدول المتضررة.

وأثنى الأمين العام على مسارعة الصندوق بدعم هذا الحساب من موارده الذاتية.

وظلت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، تتابع عن كثب وبقلق عميق تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، على جميع دول العالم، وخاصة الدول الأعضاء في المنظمة.

وجددت تضامنها التام معها لمواجهة تداعيات هذه الكارثة الخطيرة بجميع أبعادها الإنسانية والصحية والاقتصادية والاجتماعية، وتسخير جميع إمكانياتها وأجهزتها ذات الصلة لمد يد العون لاحتواء آثارها السلبية.

وقال "العثيمين": إن الدعم المقدم من صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة، استمرار لجهوده المقدرة في تقديم الخدمات الإنسانية النبيلة للأمة الإسلامية في شتى المجالات، وخاصة الطبية والعلاجية، وشكر مجلس الأمناء على هذه الخطوة المباركة التي تمثل بداية جهود الصندوق في مواجهة الجائحة.

وتقدم الأمين العام بالشكر للدول التي ظلت تقدم الدعم المالي لصندق التضامن الإسلامي، لتمكينه من تنفيذ مسؤولياته في خدمة الشعوب الإسلامية.

ووجه نداءً عاجلاً إلى بقية الدول الأعضاء في المنظمة والمانحين من مؤسسات وأفراد، لدعم جهود صندوق التضامن الإسلامي، عبر تقديم الدعم المالي العاجل لهذه المبادرة من خلال دعم الحساب المخصص في الصندوق لكوفيد ١٩، ليكون قادرًا على تلبية الاحتياجات المتزايدة للدول المتأثرة.

وأضاف الأمين العام، أن الأمانة العامة ستعمل على تعزيز الاتصالات مع الدول الأعضاء في المنظمة، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بما فيها جميع الأجهزة المعنية في منظمة التعاون الإسلامي، وخصوصًا العاملة في المجال الإنساني، لاتخاذ التدابير العاجلة على الصعيد الإغاثي والإنساني وتقديم المساعدات الطبية والإسعافية للمتضررين في الدول الأعضاء الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا.

يذكر أن مبادرة المنظمة تأتي استمرارًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الدول الأعضاء، ومبادرات أجهزة منظمة التعاون الإسلامي، لدعم مجهود الدول الأعضاء في مواجهة الفيروس، ومن ذلك تخصيص البنك الإسلامي للتنمية، أحد الأجهزة المتخصصة للمنظمة، مبلغ ٧٣٠ مليون دولار للدول المتأثرة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتماد مبادرة "التضامن الإسلامي" العاجلة لمواجهة جائحة كورونا
سبق

اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مبادرة صندوق التضامن الإسلامي المنبثق عن المنظمة، بتخصيص حساب لمساعدة الدول الأعضاء، خصوصًا الأقل نموًّا؛ لمواجهة جائحة كورونا.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات الدول المعنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبصفة خاصة في القطاع الصحي، كخطوة أولى.

وستنسق الإدارة الإنسانية في الأمانة العامة وصندوق التضامن الإسلامي، لتلبية ما يمكن من احتياجات الدول المتضررة.

وأثنى الأمين العام على مسارعة الصندوق بدعم هذا الحساب من موارده الذاتية.

وظلت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، تتابع عن كثب وبقلق عميق تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، على جميع دول العالم، وخاصة الدول الأعضاء في المنظمة.

وجددت تضامنها التام معها لمواجهة تداعيات هذه الكارثة الخطيرة بجميع أبعادها الإنسانية والصحية والاقتصادية والاجتماعية، وتسخير جميع إمكانياتها وأجهزتها ذات الصلة لمد يد العون لاحتواء آثارها السلبية.

وقال "العثيمين": إن الدعم المقدم من صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة، استمرار لجهوده المقدرة في تقديم الخدمات الإنسانية النبيلة للأمة الإسلامية في شتى المجالات، وخاصة الطبية والعلاجية، وشكر مجلس الأمناء على هذه الخطوة المباركة التي تمثل بداية جهود الصندوق في مواجهة الجائحة.

وتقدم الأمين العام بالشكر للدول التي ظلت تقدم الدعم المالي لصندق التضامن الإسلامي، لتمكينه من تنفيذ مسؤولياته في خدمة الشعوب الإسلامية.

ووجه نداءً عاجلاً إلى بقية الدول الأعضاء في المنظمة والمانحين من مؤسسات وأفراد، لدعم جهود صندوق التضامن الإسلامي، عبر تقديم الدعم المالي العاجل لهذه المبادرة من خلال دعم الحساب المخصص في الصندوق لكوفيد ١٩، ليكون قادرًا على تلبية الاحتياجات المتزايدة للدول المتأثرة.

وأضاف الأمين العام، أن الأمانة العامة ستعمل على تعزيز الاتصالات مع الدول الأعضاء في المنظمة، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بما فيها جميع الأجهزة المعنية في منظمة التعاون الإسلامي، وخصوصًا العاملة في المجال الإنساني، لاتخاذ التدابير العاجلة على الصعيد الإغاثي والإنساني وتقديم المساعدات الطبية والإسعافية للمتضررين في الدول الأعضاء الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا.

يذكر أن مبادرة المنظمة تأتي استمرارًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الدول الأعضاء، ومبادرات أجهزة منظمة التعاون الإسلامي، لدعم مجهود الدول الأعضاء في مواجهة الفيروس، ومن ذلك تخصيص البنك الإسلامي للتنمية، أحد الأجهزة المتخصصة للمنظمة، مبلغ ٧٣٠ مليون دولار للدول المتأثرة.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
06:46 PM

اعتماد مبادرة "التضامن الإسلامي" العاجلة لمواجهة جائحة كورونا

"العثيمين" يدعو المانحين لدعم جهود الصندوق

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عبدالله الراجحي - جدة
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اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مبادرة صندوق التضامن الإسلامي المنبثق عن المنظمة، بتخصيص حساب لمساعدة الدول الأعضاء، خصوصًا الأقل نموًّا؛ لمواجهة جائحة كورونا.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات الدول المعنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبصفة خاصة في القطاع الصحي، كخطوة أولى.

وستنسق الإدارة الإنسانية في الأمانة العامة وصندوق التضامن الإسلامي، لتلبية ما يمكن من احتياجات الدول المتضررة.

وأثنى الأمين العام على مسارعة الصندوق بدعم هذا الحساب من موارده الذاتية.

وظلت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، تتابع عن كثب وبقلق عميق تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، على جميع دول العالم، وخاصة الدول الأعضاء في المنظمة.

وجددت تضامنها التام معها لمواجهة تداعيات هذه الكارثة الخطيرة بجميع أبعادها الإنسانية والصحية والاقتصادية والاجتماعية، وتسخير جميع إمكانياتها وأجهزتها ذات الصلة لمد يد العون لاحتواء آثارها السلبية.

وقال "العثيمين": إن الدعم المقدم من صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة، استمرار لجهوده المقدرة في تقديم الخدمات الإنسانية النبيلة للأمة الإسلامية في شتى المجالات، وخاصة الطبية والعلاجية، وشكر مجلس الأمناء على هذه الخطوة المباركة التي تمثل بداية جهود الصندوق في مواجهة الجائحة.

وتقدم الأمين العام بالشكر للدول التي ظلت تقدم الدعم المالي لصندق التضامن الإسلامي، لتمكينه من تنفيذ مسؤولياته في خدمة الشعوب الإسلامية.

ووجه نداءً عاجلاً إلى بقية الدول الأعضاء في المنظمة والمانحين من مؤسسات وأفراد، لدعم جهود صندوق التضامن الإسلامي، عبر تقديم الدعم المالي العاجل لهذه المبادرة من خلال دعم الحساب المخصص في الصندوق لكوفيد ١٩، ليكون قادرًا على تلبية الاحتياجات المتزايدة للدول المتأثرة.

وأضاف الأمين العام، أن الأمانة العامة ستعمل على تعزيز الاتصالات مع الدول الأعضاء في المنظمة، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بما فيها جميع الأجهزة المعنية في منظمة التعاون الإسلامي، وخصوصًا العاملة في المجال الإنساني، لاتخاذ التدابير العاجلة على الصعيد الإغاثي والإنساني وتقديم المساعدات الطبية والإسعافية للمتضررين في الدول الأعضاء الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا.

يذكر أن مبادرة المنظمة تأتي استمرارًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الدول الأعضاء، ومبادرات أجهزة منظمة التعاون الإسلامي، لدعم مجهود الدول الأعضاء في مواجهة الفيروس، ومن ذلك تخصيص البنك الإسلامي للتنمية، أحد الأجهزة المتخصصة للمنظمة، مبلغ ٧٣٠ مليون دولار للدول المتأثرة.

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