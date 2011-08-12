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قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني

بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وسط اليمن

سقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء، وسط اليمن.


وقالت مصادر ميدانية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن مواجهات اندلعت في الساعات الأولى من فجر اليوم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين المقاومة مسنودين بقوات العمالقة، وبين الميليشيات الانقلابية، في جبهة الحبج بمديرية الزاهر بالمحافظة.


وأوضحت تلك المصادر أن المواجهات اندلعت عقب هجوم للميليشيات، فيما تمكنت المقاومة مسنودين بقوات من ألوية العمالقة من دحر الهجوم وسقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي.

وتم دحر هجوم للميليشيات الحوثية باتجاه جبهة الاجردي في ذات المديرية.

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قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني
سبق

سقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء، وسط اليمن.


وقالت مصادر ميدانية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن مواجهات اندلعت في الساعات الأولى من فجر اليوم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين المقاومة مسنودين بقوات العمالقة، وبين الميليشيات الانقلابية، في جبهة الحبج بمديرية الزاهر بالمحافظة.


وأوضحت تلك المصادر أن المواجهات اندلعت عقب هجوم للميليشيات، فيما تمكنت المقاومة مسنودين بقوات من ألوية العمالقة من دحر الهجوم وسقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي.

وتم دحر هجوم للميليشيات الحوثية باتجاه جبهة الاجردي في ذات المديرية.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
07:04 PM

قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني

بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وسط اليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء، وسط اليمن.


وقالت مصادر ميدانية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن مواجهات اندلعت في الساعات الأولى من فجر اليوم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين المقاومة مسنودين بقوات العمالقة، وبين الميليشيات الانقلابية، في جبهة الحبج بمديرية الزاهر بالمحافظة.


وأوضحت تلك المصادر أن المواجهات اندلعت عقب هجوم للميليشيات، فيما تمكنت المقاومة مسنودين بقوات من ألوية العمالقة من دحر الهجوم وسقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي.

وتم دحر هجوم للميليشيات الحوثية باتجاه جبهة الاجردي في ذات المديرية.

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