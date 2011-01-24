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"هدف" يُسهم في تحمُّل تكاليف تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل في المهن المحاسبية

بهدف زيادة معدلات التوطين وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إسهامه في تحمُّل تكاليف توظيف وتدريب الباحثين عن العمل في المهن المحاسبية، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ضمن مبادرة دعم التوظيف والتدريب المتخصّص في المهن المحاسبية، بهدف زيادة معدلات التوطين، وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة.

واعتمد الصندوق، دعم تكاليف 5 آلاف فرصة تدريبية في عددٍ من التخصّصات المهنية المحاسبية، كما يتحمّل نسبة من الأجر الشهري للموظف أو الموظفة تراوح بين 30 و50% لمدة سنتين، وفق آليات برنامج دعم التوظيف.

ودعا "هدف" منشآت القطاع الخاص وكذلك القطاع غير الربحي، إلى تسجيل الوظائف الشاغرة في المهن المحاسبية في حساب المنشأة بالبوابة الوطنية للعمل (طاقات/ نشر إعلان وظيفي) على الرابط www.taqat.sa للاستفادة من مزايا المبادرة.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ قد أصدر قراراً وزارياً يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص الذي يعمل به 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%.

هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يُسهم في تحمُّل تكاليف تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل في المهن المحاسبية
سبق

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إسهامه في تحمُّل تكاليف توظيف وتدريب الباحثين عن العمل في المهن المحاسبية، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ضمن مبادرة دعم التوظيف والتدريب المتخصّص في المهن المحاسبية، بهدف زيادة معدلات التوطين، وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة.

واعتمد الصندوق، دعم تكاليف 5 آلاف فرصة تدريبية في عددٍ من التخصّصات المهنية المحاسبية، كما يتحمّل نسبة من الأجر الشهري للموظف أو الموظفة تراوح بين 30 و50% لمدة سنتين، وفق آليات برنامج دعم التوظيف.

ودعا "هدف" منشآت القطاع الخاص وكذلك القطاع غير الربحي، إلى تسجيل الوظائف الشاغرة في المهن المحاسبية في حساب المنشأة بالبوابة الوطنية للعمل (طاقات/ نشر إعلان وظيفي) على الرابط www.taqat.sa للاستفادة من مزايا المبادرة.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ قد أصدر قراراً وزارياً يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص الذي يعمل به 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
01:28 PM

"هدف" يُسهم في تحمُّل تكاليف تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل في المهن المحاسبية

بهدف زيادة معدلات التوطين وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إسهامه في تحمُّل تكاليف توظيف وتدريب الباحثين عن العمل في المهن المحاسبية، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ضمن مبادرة دعم التوظيف والتدريب المتخصّص في المهن المحاسبية، بهدف زيادة معدلات التوطين، وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة.

واعتمد الصندوق، دعم تكاليف 5 آلاف فرصة تدريبية في عددٍ من التخصّصات المهنية المحاسبية، كما يتحمّل نسبة من الأجر الشهري للموظف أو الموظفة تراوح بين 30 و50% لمدة سنتين، وفق آليات برنامج دعم التوظيف.

ودعا "هدف" منشآت القطاع الخاص وكذلك القطاع غير الربحي، إلى تسجيل الوظائف الشاغرة في المهن المحاسبية في حساب المنشأة بالبوابة الوطنية للعمل (طاقات/ نشر إعلان وظيفي) على الرابط www.taqat.sa للاستفادة من مزايا المبادرة.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ قد أصدر قراراً وزارياً يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص الذي يعمل به 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%.

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