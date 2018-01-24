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الأحزاب اليمنية لـ"غريفيث": تساهل الأمم المتحدة شجع الحوثي على الاستمرار في الانقلاب

طالبوه بإعلان الطرف المعرقل لاتفاق السويد

اعتبرت الأحزاب السياسية اليمنية أن "تساهل الأمم المتحدة شجع ميليشيا الحوثي على الاستمرار في انقلابها"، مشددين على أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي في اليمن دون إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح إلى الدولة.

وطالبت "الأحزاب" مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث، خلال لقائها به اليوم (الخميس) في الرياض؛ بإعلان الطرف المعرقل لاتفاق السويد في إحاطته القادمة لمجلس الأمن، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وذكروا أن عرقلة ميليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة، تمثل رفضًا للحل السلمي وتحدّيًا للمجتمع الدولي.

ولفتت الأحزاب السياسية إلى ضرورة إنجاز ملف تبادل المختطفين والأسرى؛ كونه ملفًّا إنسانيًّا.

وأفادت بأن ميليشيا الحوثي غير جادة في تطبيق اتفاق السويد، كما أنها غير جادة في العمل من أجل إحلال السلام الذي يقتضي تطبيق القرارات الدولية.

من جهته أكد "غيريفيث" حرص الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة؛ كونه يشكل مدخلاً لإجراء مشاورات قادمة.

وبيّن أن لدى الأمم المتحدة خطةً متكاملة لتجنيب الحديدة الحرب، وسوف يعرضها على الرئيس عبد ربه منصور هادي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأحزاب اليمنية لـ"غريفيث": تساهل الأمم المتحدة شجع الحوثي على الاستمرار في الانقلاب
سبق

اعتبرت الأحزاب السياسية اليمنية أن "تساهل الأمم المتحدة شجع ميليشيا الحوثي على الاستمرار في انقلابها"، مشددين على أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي في اليمن دون إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح إلى الدولة.

وطالبت "الأحزاب" مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث، خلال لقائها به اليوم (الخميس) في الرياض؛ بإعلان الطرف المعرقل لاتفاق السويد في إحاطته القادمة لمجلس الأمن، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وذكروا أن عرقلة ميليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة، تمثل رفضًا للحل السلمي وتحدّيًا للمجتمع الدولي.

ولفتت الأحزاب السياسية إلى ضرورة إنجاز ملف تبادل المختطفين والأسرى؛ كونه ملفًّا إنسانيًّا.

وأفادت بأن ميليشيا الحوثي غير جادة في تطبيق اتفاق السويد، كما أنها غير جادة في العمل من أجل إحلال السلام الذي يقتضي تطبيق القرارات الدولية.

من جهته أكد "غيريفيث" حرص الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة؛ كونه يشكل مدخلاً لإجراء مشاورات قادمة.

وبيّن أن لدى الأمم المتحدة خطةً متكاملة لتجنيب الحديدة الحرب، وسوف يعرضها على الرئيس عبد ربه منصور هادي.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
05:49 PM

الأحزاب اليمنية لـ"غريفيث": تساهل الأمم المتحدة شجع الحوثي على الاستمرار في الانقلاب

طالبوه بإعلان الطرف المعرقل لاتفاق السويد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبرت الأحزاب السياسية اليمنية أن "تساهل الأمم المتحدة شجع ميليشيا الحوثي على الاستمرار في انقلابها"، مشددين على أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي في اليمن دون إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح إلى الدولة.

وطالبت "الأحزاب" مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث، خلال لقائها به اليوم (الخميس) في الرياض؛ بإعلان الطرف المعرقل لاتفاق السويد في إحاطته القادمة لمجلس الأمن، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وذكروا أن عرقلة ميليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة، تمثل رفضًا للحل السلمي وتحدّيًا للمجتمع الدولي.

ولفتت الأحزاب السياسية إلى ضرورة إنجاز ملف تبادل المختطفين والأسرى؛ كونه ملفًّا إنسانيًّا.

وأفادت بأن ميليشيا الحوثي غير جادة في تطبيق اتفاق السويد، كما أنها غير جادة في العمل من أجل إحلال السلام الذي يقتضي تطبيق القرارات الدولية.

من جهته أكد "غيريفيث" حرص الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة؛ كونه يشكل مدخلاً لإجراء مشاورات قادمة.

وبيّن أن لدى الأمم المتحدة خطةً متكاملة لتجنيب الحديدة الحرب، وسوف يعرضها على الرئيس عبد ربه منصور هادي.

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