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العثور على جثتيْ حاجيْن متحللتين بين جبال المعيصم.. والجهات الأمنية تباشر

تحرك فوري إثر بلاغ مواطن.. "الأولى لرجل من آسيا والثانية من جنسية عربية"

باشرت دوريات الأمن ومركز شرطة الشرائع، بلاغاً من مواطن عثر على حاجين متوفيين بين الجبال بمنطقة المعيصم على طريق الملك خالد.

وعند وصول الجهات الأمنية، وجدت جثة الحاج الأول متحللة، لرجل مسنّ من شرق آسيا، كما وجدت جثة الآخر متحللة لرجل مسنّ من جنسية عربية.

فيما باشرت الأدلة الجنائية ومندوب من وزارة الحج، موقع البلاغ؛ لاتخاذ الإجراءات وإكمال اللازم بحكم الاختصاص.

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العثور على جثتيْ حاجيْن متحللتين بين جبال المعيصم.. والجهات الأمنية تباشر
سبق

باشرت دوريات الأمن ومركز شرطة الشرائع، بلاغاً من مواطن عثر على حاجين متوفيين بين الجبال بمنطقة المعيصم على طريق الملك خالد.

وعند وصول الجهات الأمنية، وجدت جثة الحاج الأول متحللة، لرجل مسنّ من شرق آسيا، كما وجدت جثة الآخر متحللة لرجل مسنّ من جنسية عربية.

فيما باشرت الأدلة الجنائية ومندوب من وزارة الحج، موقع البلاغ؛ لاتخاذ الإجراءات وإكمال اللازم بحكم الاختصاص.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
11:45 AM

العثور على جثتيْ حاجيْن متحللتين بين جبال المعيصم.. والجهات الأمنية تباشر

تحرك فوري إثر بلاغ مواطن.. "الأولى لرجل من آسيا والثانية من جنسية عربية"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
5,140

باشرت دوريات الأمن ومركز شرطة الشرائع، بلاغاً من مواطن عثر على حاجين متوفيين بين الجبال بمنطقة المعيصم على طريق الملك خالد.

وعند وصول الجهات الأمنية، وجدت جثة الحاج الأول متحللة، لرجل مسنّ من شرق آسيا، كما وجدت جثة الآخر متحللة لرجل مسنّ من جنسية عربية.

فيما باشرت الأدلة الجنائية ومندوب من وزارة الحج، موقع البلاغ؛ لاتخاذ الإجراءات وإكمال اللازم بحكم الاختصاص.

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