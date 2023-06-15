النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاحنة تنحرف عن مسارها وتصدم مركبة وتصرع رجل أمن بطريق السيل الكبير

بسبب انفجار أحد إطاراتها وسائق دينا يخر ساجداً لله بعد سلامته من الحادث

لَقِيَ رجل أمن مصرعه صباح اليوم، إثر حادث مروري بعد انحراف شاحنة على طريق السيل الكبير باتجاه مكة المكرمة، ونجاة سائق دينا الذي خر ساجداً شكراً لله على سلامته.

وفي التفاصيل باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة حادثاً مرورياً راح ضحيته رجل أمن يعمل بالدفاع المدني أثناء عودته من عمله متجاً إلى منزله الكائن بالطائف.

وبحسب معلومات، وقع الحادث بعد انفجار الإطار الأيسر الأمامي للشاحنة التي كانت تسير على طريق السيل الكبير باتجاه مكة المكرمة ما أدى إلى انحرافها والاصطدام بالحاجز الخرساني وسقوط الحاجز وخروج الشاحنة إلى المسار القادم من مكة اتجاه السيل الكبير نتج عنه احتكاك بجانب شاحنة من نوع "دينا" وثم الارتطام بمركبة من نوع هايلكس نتج عنه وفاة سائقها على الفور.

وذكر أحد شهود العيان أنه من شدة هول الحادث المروري الذي وقع، شاهد سائق الدينا وهو مقيم من الجنسية الباكستانية يخر ساجداً لله شكراً على سلامته، بعد أن شاهد الموت بعينه إلا أن الله لطف به وكتب له عمراً جديداً.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاحنة تنحرف عن مسارها وتصدم مركبة وتصرع رجل أمن بطريق السيل الكبير
سبق

لَقِيَ رجل أمن مصرعه صباح اليوم، إثر حادث مروري بعد انحراف شاحنة على طريق السيل الكبير باتجاه مكة المكرمة، ونجاة سائق دينا الذي خر ساجداً شكراً لله على سلامته.

وفي التفاصيل باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة حادثاً مرورياً راح ضحيته رجل أمن يعمل بالدفاع المدني أثناء عودته من عمله متجاً إلى منزله الكائن بالطائف.

وبحسب معلومات، وقع الحادث بعد انفجار الإطار الأيسر الأمامي للشاحنة التي كانت تسير على طريق السيل الكبير باتجاه مكة المكرمة ما أدى إلى انحرافها والاصطدام بالحاجز الخرساني وسقوط الحاجز وخروج الشاحنة إلى المسار القادم من مكة اتجاه السيل الكبير نتج عنه احتكاك بجانب شاحنة من نوع "دينا" وثم الارتطام بمركبة من نوع هايلكس نتج عنه وفاة سائقها على الفور.

وذكر أحد شهود العيان أنه من شدة هول الحادث المروري الذي وقع، شاهد سائق الدينا وهو مقيم من الجنسية الباكستانية يخر ساجداً لله شكراً على سلامته، بعد أن شاهد الموت بعينه إلا أن الله لطف به وكتب له عمراً جديداً.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
12:26 AM

شاحنة تنحرف عن مسارها وتصدم مركبة وتصرع رجل أمن بطريق السيل الكبير

بسبب انفجار أحد إطاراتها وسائق دينا يخر ساجداً لله بعد سلامته من الحادث

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
4
7,016

لَقِيَ رجل أمن مصرعه صباح اليوم، إثر حادث مروري بعد انحراف شاحنة على طريق السيل الكبير باتجاه مكة المكرمة، ونجاة سائق دينا الذي خر ساجداً شكراً لله على سلامته.

وفي التفاصيل باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة حادثاً مرورياً راح ضحيته رجل أمن يعمل بالدفاع المدني أثناء عودته من عمله متجاً إلى منزله الكائن بالطائف.

وبحسب معلومات، وقع الحادث بعد انفجار الإطار الأيسر الأمامي للشاحنة التي كانت تسير على طريق السيل الكبير باتجاه مكة المكرمة ما أدى إلى انحرافها والاصطدام بالحاجز الخرساني وسقوط الحاجز وخروج الشاحنة إلى المسار القادم من مكة اتجاه السيل الكبير نتج عنه احتكاك بجانب شاحنة من نوع "دينا" وثم الارتطام بمركبة من نوع هايلكس نتج عنه وفاة سائقها على الفور.

وذكر أحد شهود العيان أنه من شدة هول الحادث المروري الذي وقع، شاهد سائق الدينا وهو مقيم من الجنسية الباكستانية يخر ساجداً لله شكراً على سلامته، بعد أن شاهد الموت بعينه إلا أن الله لطف به وكتب له عمراً جديداً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,095
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,756
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,687
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,216

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة