النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

تعليم الأفلاج تطلق 26 برنامجًا تدريبيًّا "عن بعد"

للمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات

أطلقت إدارة تعليم الأفلاج، اليوم، 26 برنامجًا تدريبيًّا عن بعد، للمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس، والمعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات بالمدارس.

وتتضمن البرامج التدريبية التي تستمر أسبوعين، وينفذها العديد من الكوادر التربية المتميزة بتعليم الأفلاج: "جودة التعليم والتعلم، رؤيتي التربوية، أنماط الشخصية، تصميم الخطة العلاجية، دورة فن الحوار والإقناع، إدارة الأزمات، إدارة التغيير الجيد، الفاعلية الشخصية، التخطيط الاستراتيجي، تطبيقات الأنفوجرافيك، تصميم الاختبارات الإلكترونية، المعلم المتميز".

كما تشمل البرامج: "الاختبارات الدولية ونواتج التعلم، المواطنة الرقمية، الفصول الافتراضية، تعزيز القراءة والكتابة، نموذج مكارثي للتخطيط اليومي، الذكاءات المتعددة في التدريس، التقويم من أجل التعليم، دمج مهارات التفكير، تحسين نواتج التعلم، توظيف تطبيقات قوقل، التدريس الفعال".

من جهته قدم رئيس قسم الحاسب الآلي بتعليم الأفلاج، بريكان مسفر آل دحيم، الأسبوع الماضي؛ ثلاث دورات تدريبية "عن بعد"، حضرها أكثر من 200 متدرب من المشرفين وقادة مدارس ومعلمين.

يذكر أن تعليم الأفلاج يبثّ وبشكل يومي، العديد من الرسائل التعليمية والتوعوية والتثقيفية، عبر حسابه على "تويتر"، تحاكي التعليمات الاحترازية لمواجهة كورونا، والنماذج التعليمية في كيفية الاستفادة من منصات التعليم الموحد لمواصلة سير العملية التعليمية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تعليم الأفلاج تطلق 26 برنامجًا تدريبيًّا "عن بعد"
سبق

أطلقت إدارة تعليم الأفلاج، اليوم، 26 برنامجًا تدريبيًّا عن بعد، للمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس، والمعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات بالمدارس.

وتتضمن البرامج التدريبية التي تستمر أسبوعين، وينفذها العديد من الكوادر التربية المتميزة بتعليم الأفلاج: "جودة التعليم والتعلم، رؤيتي التربوية، أنماط الشخصية، تصميم الخطة العلاجية، دورة فن الحوار والإقناع، إدارة الأزمات، إدارة التغيير الجيد، الفاعلية الشخصية، التخطيط الاستراتيجي، تطبيقات الأنفوجرافيك، تصميم الاختبارات الإلكترونية، المعلم المتميز".

كما تشمل البرامج: "الاختبارات الدولية ونواتج التعلم، المواطنة الرقمية، الفصول الافتراضية، تعزيز القراءة والكتابة، نموذج مكارثي للتخطيط اليومي، الذكاءات المتعددة في التدريس، التقويم من أجل التعليم، دمج مهارات التفكير، تحسين نواتج التعلم، توظيف تطبيقات قوقل، التدريس الفعال".

من جهته قدم رئيس قسم الحاسب الآلي بتعليم الأفلاج، بريكان مسفر آل دحيم، الأسبوع الماضي؛ ثلاث دورات تدريبية "عن بعد"، حضرها أكثر من 200 متدرب من المشرفين وقادة مدارس ومعلمين.

يذكر أن تعليم الأفلاج يبثّ وبشكل يومي، العديد من الرسائل التعليمية والتوعوية والتثقيفية، عبر حسابه على "تويتر"، تحاكي التعليمات الاحترازية لمواجهة كورونا، والنماذج التعليمية في كيفية الاستفادة من منصات التعليم الموحد لمواصلة سير العملية التعليمية.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:38 PM

تعليم الأفلاج تطلق 26 برنامجًا تدريبيًّا "عن بعد"

للمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
77

أطلقت إدارة تعليم الأفلاج، اليوم، 26 برنامجًا تدريبيًّا عن بعد، للمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس، والمعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات بالمدارس.

وتتضمن البرامج التدريبية التي تستمر أسبوعين، وينفذها العديد من الكوادر التربية المتميزة بتعليم الأفلاج: "جودة التعليم والتعلم، رؤيتي التربوية، أنماط الشخصية، تصميم الخطة العلاجية، دورة فن الحوار والإقناع، إدارة الأزمات، إدارة التغيير الجيد، الفاعلية الشخصية، التخطيط الاستراتيجي، تطبيقات الأنفوجرافيك، تصميم الاختبارات الإلكترونية، المعلم المتميز".

كما تشمل البرامج: "الاختبارات الدولية ونواتج التعلم، المواطنة الرقمية، الفصول الافتراضية، تعزيز القراءة والكتابة، نموذج مكارثي للتخطيط اليومي، الذكاءات المتعددة في التدريس، التقويم من أجل التعليم، دمج مهارات التفكير، تحسين نواتج التعلم، توظيف تطبيقات قوقل، التدريس الفعال".

من جهته قدم رئيس قسم الحاسب الآلي بتعليم الأفلاج، بريكان مسفر آل دحيم، الأسبوع الماضي؛ ثلاث دورات تدريبية "عن بعد"، حضرها أكثر من 200 متدرب من المشرفين وقادة مدارس ومعلمين.

يذكر أن تعليم الأفلاج يبثّ وبشكل يومي، العديد من الرسائل التعليمية والتوعوية والتثقيفية، عبر حسابه على "تويتر"، تحاكي التعليمات الاحترازية لمواجهة كورونا، والنماذج التعليمية في كيفية الاستفادة من منصات التعليم الموحد لمواصلة سير العملية التعليمية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,142
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,352
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,936
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,184

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة