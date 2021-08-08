تفاعلاً مع "سبق".. أمانة الطائف: إغلاق إشارة النسيم بمقترح لجنة السلامة المرورية

بعد تحقيق الانسيابية للحركة المرورية

أوضحت أمانة الطائف رداً على استفسار "سبق" بأنه تم إغلاق إشارة النسيم بناء على ما رأته لجنة السلامة المرورية وإدارة مرور محافظة الطائف، حيث تم بدء تنفيذ المقترح خلال شهر رمضان ورأت اللجنة استمرار العمل بالمقترح لما تحقق من تسهيل وانسيابية للحركة المرورية على المحاور.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً بعنوان: "شاهد.. إغلاق إشارة النسيم بالطائف يمتد لـ4 أشهر بدلاً من 5 أيام"، تضمن الإشارة لتذمر العديد من المواطنين سكان الأحياء المجاورة من عدم إعادة الإشارة المرورية إلى وضعها الطبيعي لتنظم حركة المركبات بشكل واضح والإسهام بكل يسر وسهولة في ربط الشوارع الرئيسية ببعضها بدلاً من وضع التجربة العشوائية التي شوهت المنظر العام بالكثير من الصبات الخرسانية، في ظل صمت تام من إدارة المرور بالمحافظة وعدم تدخلها طيلة الفترة الماضية، لأن المشكلة التي تسببت في الازدحام المروري.

يشار إلى أن أمانة الطائف أغلقت إشارة النسيم بموافقة إدارة مرور الطائف التي كان من المفترض عليها أن تعيد الإشارة لوضعها الطبيعي بعد انتهاء مدة التجربة وهي خمسة أيام، أو التنسيق مع الأمانة لوضع دورانات آمنة بدلاً من الشكل العشوائي الذي امتد لحوالي أربعة أشهر ومستمر حتى الآن.