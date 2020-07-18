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انطلاق اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين

تهدف للتنسيق المشترك بشأن اتخاذ إجراءات لدفع الانتعاش الاقتصادي

انطلقت، اليوم، اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين.

ومن المنتظر أن يبحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين، برئاسة السعودية، خلال الاجتماع الافتراضي، التوقعات الاقتصادية العالمية من أجل وضع تنسيق مشترك لإطار عمل المرحلة المقبلة التي تستهدف إجراءات لدفع الانتعاش الاقتصادي العالمي، مع التركيز على استدامة الخطوات المتخذة.

ويترأس الاجتماع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي في المملكة الدكتور أحمد الخليفي.

وقال بيان، صدر أمس، إنه بناءً على التفويض الذي أوكله قادة مجموعة العشرين خلال القمة الاستثنائية في مارس الماضي، يلتزم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول العشرين بتقديم استجابة عالمية منسقة، تتضمن جميع التدابير اللازمة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ووضع الأسس للتعافي السريع مع تعزيز المرونة للتخفيف من آثار الأزمات المستقبلية.

وعبر سلسلة الاجتماعات الافتراضية لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية السابقة من العام، صدّقت الدول على خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد، التي تحدد المبادئ الرئيسية لتوجيه استجابة المجموعة والتزاماتها بالإجراءات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، في الوقت الذي بدأت فيه دول العالم بالخروج من هذه الأزمة والتطلع إلى تعافٍ اقتصادي عالمي قوي ومستدام وشامل.

مجموعة العشرين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
سبق

انطلقت، اليوم، اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين.

ومن المنتظر أن يبحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين، برئاسة السعودية، خلال الاجتماع الافتراضي، التوقعات الاقتصادية العالمية من أجل وضع تنسيق مشترك لإطار عمل المرحلة المقبلة التي تستهدف إجراءات لدفع الانتعاش الاقتصادي العالمي، مع التركيز على استدامة الخطوات المتخذة.

ويترأس الاجتماع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي في المملكة الدكتور أحمد الخليفي.

وقال بيان، صدر أمس، إنه بناءً على التفويض الذي أوكله قادة مجموعة العشرين خلال القمة الاستثنائية في مارس الماضي، يلتزم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول العشرين بتقديم استجابة عالمية منسقة، تتضمن جميع التدابير اللازمة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ووضع الأسس للتعافي السريع مع تعزيز المرونة للتخفيف من آثار الأزمات المستقبلية.

وعبر سلسلة الاجتماعات الافتراضية لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية السابقة من العام، صدّقت الدول على خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد، التي تحدد المبادئ الرئيسية لتوجيه استجابة المجموعة والتزاماتها بالإجراءات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، في الوقت الذي بدأت فيه دول العالم بالخروج من هذه الأزمة والتطلع إلى تعافٍ اقتصادي عالمي قوي ومستدام وشامل.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
03:53 PM
اخر تعديل
18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
04:37 PM

انطلاق اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين

تهدف للتنسيق المشترك بشأن اتخاذ إجراءات لدفع الانتعاش الاقتصادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت، اليوم، اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين.

ومن المنتظر أن يبحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين، برئاسة السعودية، خلال الاجتماع الافتراضي، التوقعات الاقتصادية العالمية من أجل وضع تنسيق مشترك لإطار عمل المرحلة المقبلة التي تستهدف إجراءات لدفع الانتعاش الاقتصادي العالمي، مع التركيز على استدامة الخطوات المتخذة.

ويترأس الاجتماع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي في المملكة الدكتور أحمد الخليفي.

وقال بيان، صدر أمس، إنه بناءً على التفويض الذي أوكله قادة مجموعة العشرين خلال القمة الاستثنائية في مارس الماضي، يلتزم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول العشرين بتقديم استجابة عالمية منسقة، تتضمن جميع التدابير اللازمة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ووضع الأسس للتعافي السريع مع تعزيز المرونة للتخفيف من آثار الأزمات المستقبلية.

وعبر سلسلة الاجتماعات الافتراضية لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية السابقة من العام، صدّقت الدول على خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد، التي تحدد المبادئ الرئيسية لتوجيه استجابة المجموعة والتزاماتها بالإجراءات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، في الوقت الذي بدأت فيه دول العالم بالخروج من هذه الأزمة والتطلع إلى تعافٍ اقتصادي عالمي قوي ومستدام وشامل.

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