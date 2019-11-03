"كاوست" تستضيف 96 شركة ناشئة للمشاركة في كأس العالم لريادة الأعمال

فى إطار شراكتها الإستراتيجية مع منتدى مسك العالمي (MGF)

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) اليوم أنها ستستضيف في حرمها الجامعي 96 شركة ناشئة مشاركة في نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال من 64 دولة كجزء من شراكتها الإستراتيجية مع منتدى مسك العالمي (MGF).

وستقدم كاوست للمشاركين الدوليين برنامجاً تدريباً في ريادة الأعمال يهدف إلى تهيئتهم وإعدادهم الإعداد الجيد لنهائيات بطولة كأس العالم لريادة الأعمال والتي ستقام برعاية منتدى مسك العالمي في الرياض يومي 12 و14 نوفمبر 2019.

ويُعد كأس العالم لريادة الأعمال أكبر بطولة من نوعها في العالم، حيث بلغ عدد طلبات الاشتراك أكثر من 100000 طلب من 185 دولة، ترشح منها للتصفيات النهائية 100 شركة ناشئة، 6 من المملكة العربية السعودية وهي: سديم، فهيم، كيورا، ضاد، مزارع البحر الأحمر، يونت إكس، وجميع هذه الشركات الناشئة من تأسيس خريجي برامج ريادة الأعمال في كاوست، مثل مسرعة الأعمال "تقّدم" وتسعة أعشار.

وقال رئيس كاوست البروفيسور توني تشان: " تسعى كاوست دوماً بصفتها جامعة دولية لأن تكون همزة الوصل بين أفضل العقول من جميع أنحاء العالم، ونحن متحمسون جداً للشراكة مع منتدى مسك العالمي في بطولة كأس العالم لريادة الأعمال ونرحب بجميع الشركات الناشئة في حرمنا الجامعي والتي جاءت من أكثر من 64 دولة.

وتابع: لا شك أن هذه المبادرة تعكس الفرصة الاستثنائية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشركات الناشئة المهتمة بالوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاستفادة من النظام البيئي الفريد لكاوست والذي يركز على إيجاد حلول للتحديات الملحة التي تواجه العالم في مجالات الغذاء والماء والطاقة والبيئة".

وتهدف شراكة كاوست –مسك إلى تعزيز أهداف التحول الاقتصادي الطموحة في المملكة من خلال جذب أحدث الشركات الناشئة المؤثرة وأعلى المواهب الريادية للمملكة.

من جانبها قالت شيماء حميد الدين، المديرة التنفيذية لمنتدى مسك العالمي: "تمثل الشركات العالمية الناشئة التي وصلت إلى نهائي بطولة كأس العالم لريادة الأعمال قمة المواهب العالمية في ريادة الأعمال. ونتطلع إلى مشاهدة هؤلاء الرواد يصلون إلى مستويات أعلى بفضل البرنامج التدريبي الذي تقدمه كاوست تمهيداً لمشاركتهم في البطولة التي ستقام ضمن فعاليات منتدى مسك العالمي. تعد شراكتنا مع كاوست جزءاً من التزامنا بالعمل مع المؤسسات الدولية الرائدة في مجال الابتكار والتدريب والتطوير لتحقيق رسالتنا العالمية المتمثلة في تمكين الشباب من النمو والازدهار في اقتصاد المعرفة".

يشار إلى أنه وعلى مدار العقد الماضي لعبت كاوست دوراً فاعلاً في تطوير بيئة ريادة الأعمال في المملكة، حيث تخرجت أكثر من 200 شركة ناشئة من برامجها التدريبية وقام صندوق تمويل الابتكارات في الجامعة بتقديم الدعم إلى 56 شركة ناشئة.

وصممت كاوست برنامج تدريبياً شاملاً أعد خصيصاً للشركات الناشئة التي وصلت لنهائيات كأس العالم لريادة الأعمال. ويشمل البرنامج دورات مكثفة بقيادة مرشدين متخصصين، واجتماعات مع الشركات والمؤسسات الصناعية، ونظرة عامة على فرص السوق المحلية. كما تتيح الجامعة للفرق المختارة لبلوغ النهائيات فرصة الوصول المباشر إلى برامجها الحديثة لريادة الأعمال، واستخدام مختبرات الجامعة المتطورة وذات الطراز العالمي والحصول على مساحات مكتبية في الحرم الجامعي، فضلاً عن الخدمات الاستشارية ومزايا برنامج رائد الأعمال المقيم (Entrepreneur-in-Residence) وتجربة الإقامة في مجتمع متنوع نابض بالحياة والوصول الميسر إلى شبكات الأسواق والصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستحصل الشركات الناشئة الفائزة في بطولة كأس العالم لريادة الأعمال على جوائز قيمة ودعم منقطع النظير. بطولة كأس العالم لريادة الأعمال هي مسابقة عالمية تنظمها مؤسسة "مسك الخيرية" وشبكة ريادة الأعمال العالمية (GEN)، بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين.