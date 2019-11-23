وكانت المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من التهابات متكررة في الصدر، ونقص كبير في الوزن، وتم تنويمها بالمستشفى، وبعد إجراء الفحوصات الإشعاعية، والمحاليل المخبرية، وتصوير القلب من قبل أطباء قلب الأطفال؛ تبين وجود تشوه خلقي منذ ولادتها.

أسهم فريق جراحة قلب الأطفال بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في إنهاء معاناة طفلة من تشوه خلقي في القلب بعد تدخل طبي جراحي.

جازان.. فريق طبي ينهي معاناة طفلة من تشوه خلقي في القلب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-23 أسهم فريق جراحة قلب الأطفال بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في إنهاء معاناة طفلة من تشوه خلقي في القلب بعد تدخل طبي جراحي. وكانت المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من التهابات متكررة في الصدر، ونقص كبير في الوزن، وتم تنويمها بالمستشفى، وبعد إجراء الفحوصات الإشعاعية، والمحاليل المخبرية، وتصوير القلب من قبل أطباء قلب الأطفال؛ تبين وجود تشوه خلقي منذ ولادتها. وقررت لجنة طبية متخصصة بقلب الأطفال بعد مناقشة الحالة إجراء عملية جراحية لإصلاح العيب الخلقي. وتعد تلك العملية أول عملية قلب أطفال جراحية تُجرى بكادر طبي يتبع لصحة جازان بنسبة 100%، وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441 07:32 PM

جازان.. فريق طبي ينهي معاناة طفلة من تشوه خلقي في القلب في أول عملية قلب أطفال تُجرى بكادر طبي يتبع لصحة جازان بنسبة 100%





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أسهم فريق جراحة قلب الأطفال بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في إنهاء معاناة طفلة من تشوه خلقي في القلب بعد تدخل طبي جراحي.

وكانت المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من التهابات متكررة في الصدر، ونقص كبير في الوزن، وتم تنويمها بالمستشفى، وبعد إجراء الفحوصات الإشعاعية، والمحاليل المخبرية، وتصوير القلب من قبل أطباء قلب الأطفال؛ تبين وجود تشوه خلقي منذ ولادتها.

وقررت لجنة طبية متخصصة بقلب الأطفال بعد مناقشة الحالة إجراء عملية جراحية لإصلاح العيب الخلقي.

وتعد تلك العملية أول عملية قلب أطفال جراحية تُجرى بكادر طبي يتبع لصحة جازان بنسبة 100%، وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.