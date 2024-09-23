"الساعد": آباؤنا كانوا يرحلون خارج الجزيرة بحثًا عن لقمة العيش

يرصد الكاتب الصحفي محمد الساعد كيف كانت تبدو الحياة في الجزيرة العربية اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا، يوم 4‏ شوال 1319 - 14 يناير 1902، أي قبل يوم واحد فقط من قيام الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود –رحمه الله- بفتح الرياض، لافتًا إلى أن الآباء في الجزيرة كانوا يرحلون إلى الهند والشام والعراق والحبشة؛ بحثًا عن العمل ولقمة عيش تسدّ جوع أهاليهم، وهم يعلمون أنهم قد لا يرجعون من غربتهم أبدًا، وكيف كان سكان الجزيرة يتحمّلون لهيب الحر والبرودة القارسة في الصحارى بثياب لا تكاد تغطي الأجساد وبيوت متهالكة من "الشعر" والطين، ولهذا أصرّ الملك عبدالعزيز على البحث عن البترول واستخراجه، ويغير وجه الحياة والجغرافيا والتاريخ، لتصبح المملكة محطَّ أنظار العالم، وإليها يهاجر مئات الملايين بحثا عن لقمة عيش وفرصة عمل. صانع التاريخ وفي مقاله "يوم واحد قبل عبدالعزيز!" بصحيفة "عكاظ"، يقول الساعد: "جاء فتح الرياض على يدي الملك عبدالعزيز -رحمه الله- يوم الخامس من شوال لعام ألف وثلاثمئة وتسعة عشر للهجرة مختلفًا وفارقًا في تاريخ الجزيرة العربية، بل مؤثرًا في الإقليم والعالم، فهذه المنطقة التي ظلت مهملة لسبعة آلاف عام، ستتحول عما قريب وخلال سنوات قليلة قادمة إلى أهم دولة في العالم والمزود الأكبر للطاقة. البترول الذي سيغير معالم الحياة ويجعلها أكثر سهولة وأيسر حالًا .. إنه التاريخ الذي صنعه عبدالعزيز بصبره وحكمته ودهائه، والجغرافيا التي حول مسارها بائتلاف الناس وجمعهم وتطييب خواطرهم". قبل فتح الرياض ويرصد الساعد الحياة في الجزيرة العربية قبل يوم من فتح الرياض، ويقول: "لنذهب الآن إلى يوم واحد فقط قبل فتح الرياض، أي في 4‏ شوال 1319 - 14 يناير 1902، كيف كانت تبدو الجزيرة العربية أو لنقل معظمها، اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا.. لقد كانت في حالة من اللادولة، مجرد إمارات محلية أو مشيخات متصارعة متنافسة، يتزعّم كلٌّ منها نطاقًا بشريًّا وجغرافيًّا محدودًا، لم يشكل أبدًا ملامح الدول الحقيقية، بل مجرد تجمعات إنسانية متناثرة متنازعة للحفاظ على حياتهم والانكفاء عليها.. بالطبع كانت التنمية في أدنى مراتبها، بل يصح القول إن هذه البلاد لم تعرف التنمية قط، فلا طرق ولا مدارس ولا سدود ولا مياه عذبة ولا زراعة حقيقية، ولا أي مظهر من مظاهر الحضارة، مع العلم أن القطارات والطائرات والسيارات والكهرباء والنهضة الصناعية بكاملها كانت تنتشر بسرعة في أوروبا والقارة الأمريكية، بل إنها اقتربت أكثر في (القاهرة - بغداد - دمشق – القدس)". كنا نعمل خارج الجزيرة ويضيف الساعد: "دعونا نغوص أكثر في تفاصيل الجزيرة العربية بكل مكوناتها الرئيسية -نجد والأحساء والحجاز وعسير- كيف كان الفقر والفقراء، وكيف تبدو المدن الصغيرة الموحلة والقرى النائية، كيف كانت تتقطع السبل ولا يعود المهاجرون، ويموت الأطفال بكثرة وتجهض الحوامل ولا يتلقّى المرضى والجرحى العلاج الكافي، كيف تسقط الأسنان مبكرًا وتذبل البشرة وتذوب الأجساد من حرارة الشمس وقلة المياه والغذاء وكثرة الجهد .. كيف كان يغادر الآباء منازلهم إلى الهند والشام والعراق والحبشة بحثًا عن لقمة عيش تسدّ جوع أهاليهم، وهم يعلمون وأسرهم تعلم أنهم قد لا يرجعون من غربتهم أبدًا". حياة صعبة وعن صعوبة الحياة في الماضي يقول: "إنها قصة عذابات إنسان الجزيرة العربية على مدى 7000 سنة عاشها خارج نطاق التاريخ والتمدن والحياة، لم يلتفت إليه ولم يعنه عليها أحد، بينما كانت العراق والشام وفلسطين ومصر تعوم فوق الخيرات والثمار والمياه.. كيف تحملت تلك الأجساد لهيب الحر في صحارى النفود والدهناء ورمال تهامة، وكيف واجهت البرودة القارسة بثياب لا تكاد تغطي الأجساد وبيوت من «الشعر» والطين، متهالكة، لا أبواب ترد، ولا نوافذ تصد، يأكلون الجراد والحشائش ويشربون المياه الكدرة المختلطة بالطين، هذا إن وجدوها.. اليوم يجب أن نتذكر كم عانوا وكيف غمضت أعينهم على الوجع، وعلى حلم تمنّوه ذات يوم، وتحقق أخيراً لأحفادهم". المؤسس غيّر كل الحياة ثم يرصد الكاتب كيف غيّر الملك المؤسس الحياة في الجزيرة، ويقول: "لقد اختلف الأمر كثيرًا بعد يوم واحد من دخول عبدالعزيز الرياض.. عبدالعزيز الذي كان يحمل بين يديه مشروعًا إصلاحيًّا وحلمًا لدولة مركزية وحدودية كبرى، مستمدًّا مشروعيته من إرث أسرته العريقة لأكثر من ثلاثمئة عام في الحكم، ومن تنمية حقيقية بدأت من تأسيس نظام أمني طبق أحكام الشريعة بعدالة صارمة، واتصالات يعرف بها أحوال رعيته عبر البرقيات التي توزعت في كل إمارة، إضافة إلى البحث عن مصادر التنمية والتحضر وجلب الخبرات اللازمة لها". قصة البترول وينهي الساعد قائلًا: "ما قصة البترول التي أصر الملك عبدالعزيز على البحث عنه واستخراجه، وبذل من أجل ذلك الكثير من الجهد والسياسة والدهاء، إلا دليل على شغفه وحرصه على إيجاد الوسيلة التي ستساعده على تحويل بلاده من قفار وصحار إلى محط أنظار العالم، وإليها يهاجر مئات الملايين بحثًا عن لقمة عيش وفرصة عمل. وهذا ما تحقّق على يديه وأيدي أبنائه الملوك من بعده".

"الساعد": آباؤنا كانوا يرحلون خارج الجزيرة بحثًا عن لقمة العيش أيمن حسن سبق 2019-09-23 يرصد الكاتب الصحفي محمد الساعد كيف كانت تبدو الحياة في الجزيرة العربية اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا، يوم 4‏ شوال 1319 - 14 يناير 1902، أي قبل يوم واحد فقط من قيام الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود –رحمه الله- بفتح الرياض، لافتًا إلى أن الآباء في الجزيرة كانوا يرحلون إلى الهند والشام والعراق والحبشة؛ بحثًا عن العمل ولقمة عيش تسدّ جوع أهاليهم، وهم يعلمون أنهم قد لا يرجعون من غربتهم أبدًا، وكيف كان سكان الجزيرة يتحمّلون لهيب الحر والبرودة القارسة في الصحارى بثياب لا تكاد تغطي الأجساد وبيوت متهالكة من "الشعر" والطين، ولهذا أصرّ الملك عبدالعزيز على البحث عن البترول واستخراجه، ويغير وجه الحياة والجغرافيا والتاريخ، لتصبح المملكة محطَّ أنظار العالم، وإليها يهاجر مئات الملايين بحثا عن لقمة عيش وفرصة عمل.



صانع التاريخ

وفي مقاله "يوم واحد قبل عبدالعزيز!" بصحيفة "عكاظ"، يقول الساعد: "جاء فتح الرياض على يدي الملك عبدالعزيز -رحمه الله- يوم الخامس من شوال لعام ألف وثلاثمئة وتسعة عشر للهجرة مختلفًا وفارقًا في تاريخ الجزيرة العربية، بل مؤثرًا في الإقليم والعالم، فهذه المنطقة التي ظلت مهملة لسبعة آلاف عام، ستتحول عما قريب وخلال سنوات قليلة قادمة إلى أهم دولة في العالم والمزود الأكبر للطاقة. البترول الذي سيغير معالم الحياة ويجعلها أكثر سهولة وأيسر حالًا .. إنه التاريخ الذي صنعه عبدالعزيز بصبره وحكمته ودهائه، والجغرافيا التي حول مسارها بائتلاف الناس وجمعهم وتطييب خواطرهم".



قبل فتح الرياض

ويرصد الساعد الحياة في الجزيرة العربية قبل يوم من فتح الرياض، ويقول: "لنذهب الآن إلى يوم واحد فقط قبل فتح الرياض، أي في 4‏ شوال 1319 - 14 يناير 1902، كيف كانت تبدو الجزيرة العربية أو لنقل معظمها، اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا.. لقد كانت في حالة من اللادولة، مجرد إمارات محلية أو مشيخات متصارعة متنافسة، يتزعّم كلٌّ منها نطاقًا بشريًّا وجغرافيًّا محدودًا، لم يشكل أبدًا ملامح الدول الحقيقية، بل مجرد تجمعات إنسانية متناثرة متنازعة للحفاظ على حياتهم والانكفاء عليها.. بالطبع كانت التنمية في أدنى مراتبها، بل يصح القول إن هذه البلاد لم تعرف التنمية قط، فلا طرق ولا مدارس ولا سدود ولا مياه عذبة ولا زراعة حقيقية، ولا أي مظهر من مظاهر الحضارة، مع العلم أن القطارات والطائرات والسيارات والكهرباء والنهضة الصناعية بكاملها كانت تنتشر بسرعة في أوروبا والقارة الأمريكية، بل إنها اقتربت أكثر في (القاهرة - بغداد - دمشق – القدس)".



كنا نعمل خارج الجزيرة

ويضيف الساعد: "دعونا نغوص أكثر في تفاصيل الجزيرة العربية بكل مكوناتها الرئيسية -نجد والأحساء والحجاز وعسير- كيف كان الفقر والفقراء، وكيف تبدو المدن الصغيرة الموحلة والقرى النائية، كيف كانت تتقطع السبل ولا يعود المهاجرون، ويموت الأطفال بكثرة وتجهض الحوامل ولا يتلقّى المرضى والجرحى العلاج الكافي، كيف تسقط الأسنان مبكرًا وتذبل البشرة وتذوب الأجساد من حرارة الشمس وقلة المياه والغذاء وكثرة الجهد .. كيف كان يغادر الآباء منازلهم إلى الهند والشام والعراق والحبشة بحثًا عن لقمة عيش تسدّ جوع أهاليهم، وهم يعلمون وأسرهم تعلم أنهم قد لا يرجعون من غربتهم أبدًا".



حياة صعبة

وعن صعوبة الحياة في الماضي يقول: "إنها قصة عذابات إنسان الجزيرة العربية على مدى 7000 سنة عاشها خارج نطاق التاريخ والتمدن والحياة، لم يلتفت إليه ولم يعنه عليها أحد، بينما كانت العراق والشام وفلسطين ومصر تعوم فوق الخيرات والثمار والمياه.. كيف تحملت تلك الأجساد لهيب الحر في صحارى النفود والدهناء ورمال تهامة، وكيف واجهت البرودة القارسة بثياب لا تكاد تغطي الأجساد وبيوت من «الشعر» والطين، متهالكة، لا أبواب ترد، ولا نوافذ تصد، يأكلون الجراد والحشائش ويشربون المياه الكدرة المختلطة بالطين، هذا إن وجدوها.. اليوم يجب أن نتذكر كم عانوا وكيف غمضت أعينهم على الوجع، وعلى حلم تمنّوه ذات يوم، وتحقق أخيراً لأحفادهم".



المؤسس غيّر كل الحياة

ثم يرصد الكاتب كيف غيّر الملك المؤسس الحياة في الجزيرة، ويقول: "لقد اختلف الأمر كثيرًا بعد يوم واحد من دخول عبدالعزيز الرياض.. عبدالعزيز الذي كان يحمل بين يديه مشروعًا إصلاحيًّا وحلمًا لدولة مركزية وحدودية كبرى، مستمدًّا مشروعيته من إرث أسرته العريقة لأكثر من ثلاثمئة عام في الحكم، ومن تنمية حقيقية بدأت من تأسيس نظام أمني طبق أحكام الشريعة بعدالة صارمة، واتصالات يعرف بها أحوال رعيته عبر البرقيات التي توزعت في كل إمارة، إضافة إلى البحث عن مصادر التنمية والتحضر وجلب الخبرات اللازمة لها".



قصة البترول

وينهي الساعد قائلًا: "ما قصة البترول التي أصر الملك عبدالعزيز على البحث عنه واستخراجه، وبذل من أجل ذلك الكثير من الجهد والسياسة والدهاء، إلا دليل على شغفه وحرصه على إيجاد الوسيلة التي ستساعده على تحويل بلاده من قفار وصحار إلى محط أنظار العالم، وإليها يهاجر مئات الملايين بحثًا عن لقمة عيش وفرصة عمل. وهذا ما تحقّق على يديه وأيدي أبنائه الملوك من بعده".

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 05:57 PM

"الساعد": آباؤنا كانوا يرحلون خارج الجزيرة بحثًا عن لقمة العيش قال: الملك عبدالعزيز جَعَلَنا البلدَ الذي يأتي إليه الملايين للعمل





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يرصد الكاتب الصحفي محمد الساعد كيف كانت تبدو الحياة في الجزيرة العربية اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا، يوم 4‏ شوال 1319 - 14 يناير 1902، أي قبل يوم واحد فقط من قيام الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود –رحمه الله- بفتح الرياض، لافتًا إلى أن الآباء في الجزيرة كانوا يرحلون إلى الهند والشام والعراق والحبشة؛ بحثًا عن العمل ولقمة عيش تسدّ جوع أهاليهم، وهم يعلمون أنهم قد لا يرجعون من غربتهم أبدًا، وكيف كان سكان الجزيرة يتحمّلون لهيب الحر والبرودة القارسة في الصحارى بثياب لا تكاد تغطي الأجساد وبيوت متهالكة من "الشعر" والطين، ولهذا أصرّ الملك عبدالعزيز على البحث عن البترول واستخراجه، ويغير وجه الحياة والجغرافيا والتاريخ، لتصبح المملكة محطَّ أنظار العالم، وإليها يهاجر مئات الملايين بحثا عن لقمة عيش وفرصة عمل.



صانع التاريخ

وفي مقاله "يوم واحد قبل عبدالعزيز!" بصحيفة "عكاظ"، يقول الساعد: "جاء فتح الرياض على يدي الملك عبدالعزيز -رحمه الله- يوم الخامس من شوال لعام ألف وثلاثمئة وتسعة عشر للهجرة مختلفًا وفارقًا في تاريخ الجزيرة العربية، بل مؤثرًا في الإقليم والعالم، فهذه المنطقة التي ظلت مهملة لسبعة آلاف عام، ستتحول عما قريب وخلال سنوات قليلة قادمة إلى أهم دولة في العالم والمزود الأكبر للطاقة. البترول الذي سيغير معالم الحياة ويجعلها أكثر سهولة وأيسر حالًا .. إنه التاريخ الذي صنعه عبدالعزيز بصبره وحكمته ودهائه، والجغرافيا التي حول مسارها بائتلاف الناس وجمعهم وتطييب خواطرهم".



قبل فتح الرياض

ويرصد الساعد الحياة في الجزيرة العربية قبل يوم من فتح الرياض، ويقول: "لنذهب الآن إلى يوم واحد فقط قبل فتح الرياض، أي في 4‏ شوال 1319 - 14 يناير 1902، كيف كانت تبدو الجزيرة العربية أو لنقل معظمها، اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا.. لقد كانت في حالة من اللادولة، مجرد إمارات محلية أو مشيخات متصارعة متنافسة، يتزعّم كلٌّ منها نطاقًا بشريًّا وجغرافيًّا محدودًا، لم يشكل أبدًا ملامح الدول الحقيقية، بل مجرد تجمعات إنسانية متناثرة متنازعة للحفاظ على حياتهم والانكفاء عليها.. بالطبع كانت التنمية في أدنى مراتبها، بل يصح القول إن هذه البلاد لم تعرف التنمية قط، فلا طرق ولا مدارس ولا سدود ولا مياه عذبة ولا زراعة حقيقية، ولا أي مظهر من مظاهر الحضارة، مع العلم أن القطارات والطائرات والسيارات والكهرباء والنهضة الصناعية بكاملها كانت تنتشر بسرعة في أوروبا والقارة الأمريكية، بل إنها اقتربت أكثر في (القاهرة - بغداد - دمشق – القدس)".



كنا نعمل خارج الجزيرة

ويضيف الساعد: "دعونا نغوص أكثر في تفاصيل الجزيرة العربية بكل مكوناتها الرئيسية -نجد والأحساء والحجاز وعسير- كيف كان الفقر والفقراء، وكيف تبدو المدن الصغيرة الموحلة والقرى النائية، كيف كانت تتقطع السبل ولا يعود المهاجرون، ويموت الأطفال بكثرة وتجهض الحوامل ولا يتلقّى المرضى والجرحى العلاج الكافي، كيف تسقط الأسنان مبكرًا وتذبل البشرة وتذوب الأجساد من حرارة الشمس وقلة المياه والغذاء وكثرة الجهد .. كيف كان يغادر الآباء منازلهم إلى الهند والشام والعراق والحبشة بحثًا عن لقمة عيش تسدّ جوع أهاليهم، وهم يعلمون وأسرهم تعلم أنهم قد لا يرجعون من غربتهم أبدًا".



حياة صعبة

وعن صعوبة الحياة في الماضي يقول: "إنها قصة عذابات إنسان الجزيرة العربية على مدى 7000 سنة عاشها خارج نطاق التاريخ والتمدن والحياة، لم يلتفت إليه ولم يعنه عليها أحد، بينما كانت العراق والشام وفلسطين ومصر تعوم فوق الخيرات والثمار والمياه.. كيف تحملت تلك الأجساد لهيب الحر في صحارى النفود والدهناء ورمال تهامة، وكيف واجهت البرودة القارسة بثياب لا تكاد تغطي الأجساد وبيوت من «الشعر» والطين، متهالكة، لا أبواب ترد، ولا نوافذ تصد، يأكلون الجراد والحشائش ويشربون المياه الكدرة المختلطة بالطين، هذا إن وجدوها.. اليوم يجب أن نتذكر كم عانوا وكيف غمضت أعينهم على الوجع، وعلى حلم تمنّوه ذات يوم، وتحقق أخيراً لأحفادهم".



المؤسس غيّر كل الحياة

ثم يرصد الكاتب كيف غيّر الملك المؤسس الحياة في الجزيرة، ويقول: "لقد اختلف الأمر كثيرًا بعد يوم واحد من دخول عبدالعزيز الرياض.. عبدالعزيز الذي كان يحمل بين يديه مشروعًا إصلاحيًّا وحلمًا لدولة مركزية وحدودية كبرى، مستمدًّا مشروعيته من إرث أسرته العريقة لأكثر من ثلاثمئة عام في الحكم، ومن تنمية حقيقية بدأت من تأسيس نظام أمني طبق أحكام الشريعة بعدالة صارمة، واتصالات يعرف بها أحوال رعيته عبر البرقيات التي توزعت في كل إمارة، إضافة إلى البحث عن مصادر التنمية والتحضر وجلب الخبرات اللازمة لها".



قصة البترول

وينهي الساعد قائلًا: "ما قصة البترول التي أصر الملك عبدالعزيز على البحث عنه واستخراجه، وبذل من أجل ذلك الكثير من الجهد والسياسة والدهاء، إلا دليل على شغفه وحرصه على إيجاد الوسيلة التي ستساعده على تحويل بلاده من قفار وصحار إلى محط أنظار العالم، وإليها يهاجر مئات الملايين بحثًا عن لقمة عيش وفرصة عمل. وهذا ما تحقّق على يديه وأيدي أبنائه الملوك من بعده".