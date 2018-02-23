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السبيعي يروي لـ"سبق" قصة بئر المصنوع التاريخية: هنا نزل الملك المؤسس

يقدَّر عمرها بـ400 عام وكانت ممرًّا لقوافل الحجاج

روى مدير الآثار والمتاحف بهيئة السياحة بمنطقة مكة المكرمة محمد السبيعي قصة بئر المصنوع بالقضيمة بمحافظة رابغ.

وكشف السبيعي لـ"سبق" أن بئر المصنوع تعد البئر الوحيدة التي كانت تغذي مركز القضيمة وقوافل الحجيج من مكة إلى المدينة بالماء، ويُقدر عمرها الزمني بنحو 400 عام تقريبًا، وكان يوجد بالقضيمة مرسى على البحر الأحمر، تبحر منه السنابك الشراعية للصيد والتجارة.

وبيَّن السبيعي أن البئر تبعد 100 متر عن السوق الشعبية المبنية من الطين، ويوجد بالسوق نحو 20 محلاً، تأتيها قوافل الحجيج والمسافرون؛ ليتزودوا منها بالمواد الغذائية، وكذلك ليتزودوا بالماء من بئر المصنوع، ويرتاحوا من عناء السفر.. وقد زارها الملك عبد العزيز - رحمه الله - أثناء سفره من جدة إلى المدينة سنة 1345 تقريبًا.

من جانه، أكد المدير العام لفرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري لـ"سبق": نعمل بتوجيه من رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، وإن أي نجاح يحسب لرئيس الهيئة.

جاء ذلك بعد وقوف مختصين بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة على مركز القضيمة بمحافظة رابغ للاطلاع على المواقع الأثرية، ومنها بئر المصنوع والسوق الأثرية القديمة، وخلق شراكة مع بلدية رابغ من أجل المحافظة على هذا الموروث.

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السبيعي يروي لـ"سبق" قصة بئر المصنوع التاريخية: هنا نزل الملك المؤسس
سبق

روى مدير الآثار والمتاحف بهيئة السياحة بمنطقة مكة المكرمة محمد السبيعي قصة بئر المصنوع بالقضيمة بمحافظة رابغ.

وكشف السبيعي لـ"سبق" أن بئر المصنوع تعد البئر الوحيدة التي كانت تغذي مركز القضيمة وقوافل الحجيج من مكة إلى المدينة بالماء، ويُقدر عمرها الزمني بنحو 400 عام تقريبًا، وكان يوجد بالقضيمة مرسى على البحر الأحمر، تبحر منه السنابك الشراعية للصيد والتجارة.

وبيَّن السبيعي أن البئر تبعد 100 متر عن السوق الشعبية المبنية من الطين، ويوجد بالسوق نحو 20 محلاً، تأتيها قوافل الحجيج والمسافرون؛ ليتزودوا منها بالمواد الغذائية، وكذلك ليتزودوا بالماء من بئر المصنوع، ويرتاحوا من عناء السفر.. وقد زارها الملك عبد العزيز - رحمه الله - أثناء سفره من جدة إلى المدينة سنة 1345 تقريبًا.

من جانه، أكد المدير العام لفرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري لـ"سبق": نعمل بتوجيه من رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، وإن أي نجاح يحسب لرئيس الهيئة.

جاء ذلك بعد وقوف مختصين بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة على مركز القضيمة بمحافظة رابغ للاطلاع على المواقع الأثرية، ومنها بئر المصنوع والسوق الأثرية القديمة، وخلق شراكة مع بلدية رابغ من أجل المحافظة على هذا الموروث.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
09:20 PM

السبيعي يروي لـ"سبق" قصة بئر المصنوع التاريخية: هنا نزل الملك المؤسس

يقدَّر عمرها بـ400 عام وكانت ممرًّا لقوافل الحجاج

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عبدالله الراجحي - جدة
1
14,310

روى مدير الآثار والمتاحف بهيئة السياحة بمنطقة مكة المكرمة محمد السبيعي قصة بئر المصنوع بالقضيمة بمحافظة رابغ.

وكشف السبيعي لـ"سبق" أن بئر المصنوع تعد البئر الوحيدة التي كانت تغذي مركز القضيمة وقوافل الحجيج من مكة إلى المدينة بالماء، ويُقدر عمرها الزمني بنحو 400 عام تقريبًا، وكان يوجد بالقضيمة مرسى على البحر الأحمر، تبحر منه السنابك الشراعية للصيد والتجارة.

وبيَّن السبيعي أن البئر تبعد 100 متر عن السوق الشعبية المبنية من الطين، ويوجد بالسوق نحو 20 محلاً، تأتيها قوافل الحجيج والمسافرون؛ ليتزودوا منها بالمواد الغذائية، وكذلك ليتزودوا بالماء من بئر المصنوع، ويرتاحوا من عناء السفر.. وقد زارها الملك عبد العزيز - رحمه الله - أثناء سفره من جدة إلى المدينة سنة 1345 تقريبًا.

من جانه، أكد المدير العام لفرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري لـ"سبق": نعمل بتوجيه من رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، وإن أي نجاح يحسب لرئيس الهيئة.

جاء ذلك بعد وقوف مختصين بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة على مركز القضيمة بمحافظة رابغ للاطلاع على المواقع الأثرية، ومنها بئر المصنوع والسوق الأثرية القديمة، وخلق شراكة مع بلدية رابغ من أجل المحافظة على هذا الموروث.

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