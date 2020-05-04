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اليابان.. 187 إصابة جديدة بكورونا وتمديد حالة الطوارئ لنهاية مايو

عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 15202 والوفيات 542

سجّلت السلطات الصحية اليابانية 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و12 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة اليابانية، في بيان لها، إلى أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، إلى 15202 إصابة، والوفيات إلى 542.

وفي سياق ذي صلة قررت اليابان، اليوم الإثنين، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية شهر مايو الجاري، للمساعدة على احتواء انتشار فيروس كورونا التاجي، وذلك رغم الدلائل الأولية التي تشير إلى استقرار معدل الإصابات بالفيروس، وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - التي بثت النبأ - أن الحكومة أخطرت البرلمان بخطتها اليوم، بعد موافقة لجنة استشارية من الخبراء الطبيين عليها.

يأتي هذا التمديد في الوقت الذي يعاني فيه النظام الطبي في البلاد والنشاط الاقتصادي المنخفض بسبب البقاء في المنازل وطلبات إغلاق الأعمال بموجب إعلان الطوارئ.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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اليابان.. 187 إصابة جديدة بكورونا وتمديد حالة الطوارئ لنهاية مايو
سبق

سجّلت السلطات الصحية اليابانية 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و12 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة اليابانية، في بيان لها، إلى أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، إلى 15202 إصابة، والوفيات إلى 542.

وفي سياق ذي صلة قررت اليابان، اليوم الإثنين، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية شهر مايو الجاري، للمساعدة على احتواء انتشار فيروس كورونا التاجي، وذلك رغم الدلائل الأولية التي تشير إلى استقرار معدل الإصابات بالفيروس، وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - التي بثت النبأ - أن الحكومة أخطرت البرلمان بخطتها اليوم، بعد موافقة لجنة استشارية من الخبراء الطبيين عليها.

يأتي هذا التمديد في الوقت الذي يعاني فيه النظام الطبي في البلاد والنشاط الاقتصادي المنخفض بسبب البقاء في المنازل وطلبات إغلاق الأعمال بموجب إعلان الطوارئ.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
12:19 PM

اليابان.. 187 إصابة جديدة بكورونا وتمديد حالة الطوارئ لنهاية مايو

عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 15202 والوفيات 542

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت السلطات الصحية اليابانية 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و12 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة اليابانية، في بيان لها، إلى أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، إلى 15202 إصابة، والوفيات إلى 542.

وفي سياق ذي صلة قررت اليابان، اليوم الإثنين، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية شهر مايو الجاري، للمساعدة على احتواء انتشار فيروس كورونا التاجي، وذلك رغم الدلائل الأولية التي تشير إلى استقرار معدل الإصابات بالفيروس، وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - التي بثت النبأ - أن الحكومة أخطرت البرلمان بخطتها اليوم، بعد موافقة لجنة استشارية من الخبراء الطبيين عليها.

يأتي هذا التمديد في الوقت الذي يعاني فيه النظام الطبي في البلاد والنشاط الاقتصادي المنخفض بسبب البقاء في المنازل وطلبات إغلاق الأعمال بموجب إعلان الطوارئ.

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