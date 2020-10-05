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"المعمر" يزور مستشفى الأطفال بالطائف

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زار رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي الخامس بالطائف، الدكتور عبدالرحمن المعمر، مستشفى الأطفال.

واشتملت زيارته، رفقة مدير المستشفى، طارق الروقي، بعض أقسام وإدارات المستشفى، حيث اطلع على سير العمل بأقسام الأشعة والمختبر والطوارئ والعناية المركزة لحديثي الولادة.

وشكر الدكتور "المعمر"، جميع العاملين على ما يقدمونه من جهود تصب فيما يخدم زوار ومراجعي مستشفى الأطفال.

وأوضح "المعمر"، خلال كلمة ألقاها في قاعة التدريب، الأهداف والرؤية المستقبلية للمجمع الصحي، وأجاب عن بعض الاستفسارات حول التجمع.

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"المعمر" يزور مستشفى الأطفال بالطائف
سبق

زار رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي الخامس بالطائف، الدكتور عبدالرحمن المعمر، مستشفى الأطفال.

واشتملت زيارته، رفقة مدير المستشفى، طارق الروقي، بعض أقسام وإدارات المستشفى، حيث اطلع على سير العمل بأقسام الأشعة والمختبر والطوارئ والعناية المركزة لحديثي الولادة.

وشكر الدكتور "المعمر"، جميع العاملين على ما يقدمونه من جهود تصب فيما يخدم زوار ومراجعي مستشفى الأطفال.

وأوضح "المعمر"، خلال كلمة ألقاها في قاعة التدريب، الأهداف والرؤية المستقبلية للمجمع الصحي، وأجاب عن بعض الاستفسارات حول التجمع.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
06:13 PM

"المعمر" يزور مستشفى الأطفال بالطائف

اطلع على سير العمل بعدد من الأقسام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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زار رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي الخامس بالطائف، الدكتور عبدالرحمن المعمر، مستشفى الأطفال.

واشتملت زيارته، رفقة مدير المستشفى، طارق الروقي، بعض أقسام وإدارات المستشفى، حيث اطلع على سير العمل بأقسام الأشعة والمختبر والطوارئ والعناية المركزة لحديثي الولادة.

وشكر الدكتور "المعمر"، جميع العاملين على ما يقدمونه من جهود تصب فيما يخدم زوار ومراجعي مستشفى الأطفال.

وأوضح "المعمر"، خلال كلمة ألقاها في قاعة التدريب، الأهداف والرؤية المستقبلية للمجمع الصحي، وأجاب عن بعض الاستفسارات حول التجمع.

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