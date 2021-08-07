أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة نقلاً عن وزارة الحج والعمرة عن رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف معتمر في اليوم الواحد.

رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف في اليوم عبدالرزاق البجالي سبق 2021-08-07 أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة نقلاً عن وزارة الحج والعمرة عن رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف معتمر في اليوم الواحد. ويخضع هذا الإجراء وفق إجراءات صحية محددة.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 08:51 PM

رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف في اليوم وفق إجراءات صحية محددة





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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة نقلاً عن وزارة الحج والعمرة عن رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف معتمر في اليوم الواحد.

ويخضع هذا الإجراء وفق إجراءات صحية محددة.