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رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف في اليوم

وفق إجراءات صحية محددة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة نقلاً عن وزارة الحج والعمرة عن رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف معتمر في اليوم الواحد.

ويخضع هذا الإجراء وفق إجراءات صحية محددة.

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رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف في اليوم
سبق

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة نقلاً عن وزارة الحج والعمرة عن رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف معتمر في اليوم الواحد.

ويخضع هذا الإجراء وفق إجراءات صحية محددة.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
08:51 PM

رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف في اليوم

وفق إجراءات صحية محددة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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3,614

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة نقلاً عن وزارة الحج والعمرة عن رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف معتمر في اليوم الواحد.

ويخضع هذا الإجراء وفق إجراءات صحية محددة.

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