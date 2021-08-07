رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف في اليوم

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة نقلاً عن وزارة الحج والعمرة عن رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف معتمر في اليوم الواحد.
ويخضع هذا الإجراء وفق إجراءات صحية محددة.
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة نقلاً عن وزارة الحج والعمرة عن رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف معتمر في اليوم الواحد.
ويخضع هذا الإجراء وفق إجراءات صحية محددة.
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة نقلاً عن وزارة الحج والعمرة عن رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف معتمر في اليوم الواحد.
ويخضع هذا الإجراء وفق إجراءات صحية محددة.
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة نقلاً عن وزارة الحج والعمرة عن رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف معتمر في اليوم الواحد.
ويخضع هذا الإجراء وفق إجراءات صحية محددة.