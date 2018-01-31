النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"محافظ الطائف" يفعّل حملة "الخوارج شرار الخلق"

تهدف لتحصين المجتمع من خطر الفِرَق الضالة

فعّل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، حملة "الخوارج شرار الخلق" بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

الحملة التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. ودشّنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر الفِرَق الضالة، وعلى رأسها فرقة الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف، وتعزيز وعي المجتمع بخطرهم وفضل هذه البلاد المباركة، وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم، ودور المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالة والهدامة وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

من جهة أخرى، أكّد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، ضرورة تفعيل الحملة في جميع الوسائل المتاحة وتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهما الله.

محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"محافظ الطائف" يفعّل حملة "الخوارج شرار الخلق"
سبق

فعّل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، حملة "الخوارج شرار الخلق" بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

الحملة التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. ودشّنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر الفِرَق الضالة، وعلى رأسها فرقة الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف، وتعزيز وعي المجتمع بخطرهم وفضل هذه البلاد المباركة، وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم، ودور المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالة والهدامة وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

من جهة أخرى، أكّد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، ضرورة تفعيل الحملة في جميع الوسائل المتاحة وتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهما الله.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
12:41 PM

"محافظ الطائف" يفعّل حملة "الخوارج شرار الخلق"

تهدف لتحصين المجتمع من خطر الفِرَق الضالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
93

فعّل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، حملة "الخوارج شرار الخلق" بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

الحملة التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. ودشّنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر الفِرَق الضالة، وعلى رأسها فرقة الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف، وتعزيز وعي المجتمع بخطرهم وفضل هذه البلاد المباركة، وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم، ودور المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالة والهدامة وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

من جهة أخرى، أكّد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، ضرورة تفعيل الحملة في جميع الوسائل المتاحة وتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهما الله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,676
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,219
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,180
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,074

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة