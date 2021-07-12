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شرطة القصيم: العثور على الشاب المتغيب في محافظة عين الجواء وهو بصحة جيدة

يجري استكمال الإجراءات اللازمة لتسليمه لذويه

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية عن تغيب شاب يبلغ من العمر (16 سنة)، وما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، فقد أسفرت إجراءات البحث والتقصي - بفضل الله -، عن العثور عليه في محافظة عيون الجواء بالمنطقة، وهو بصحة جيدة، ولم يلحق به أي أذى أو مكروه ولله الحمد، ويجري العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لتسليمه لذويه.

شرطة القصيم

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شرطة القصيم: العثور على الشاب المتغيب في محافظة عين الجواء وهو بصحة جيدة
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية عن تغيب شاب يبلغ من العمر (16 سنة)، وما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، فقد أسفرت إجراءات البحث والتقصي - بفضل الله -، عن العثور عليه في محافظة عيون الجواء بالمنطقة، وهو بصحة جيدة، ولم يلحق به أي أذى أو مكروه ولله الحمد، ويجري العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لتسليمه لذويه.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
05:07 PM
اخر تعديل
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
05:21 PM

شرطة القصيم: العثور على الشاب المتغيب في محافظة عين الجواء وهو بصحة جيدة

يجري استكمال الإجراءات اللازمة لتسليمه لذويه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
1
1,414

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية عن تغيب شاب يبلغ من العمر (16 سنة)، وما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، فقد أسفرت إجراءات البحث والتقصي - بفضل الله -، عن العثور عليه في محافظة عيون الجواء بالمنطقة، وهو بصحة جيدة، ولم يلحق به أي أذى أو مكروه ولله الحمد، ويجري العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لتسليمه لذويه.

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