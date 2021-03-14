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الأسبوع في 10 صور: مشهد مرعب في سماء ألمانيا.. و"سوبر مان" يلقح مواطني هذه الدولة

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد غطت الغيوم الكثيفة سماء برلين بألمانيا بعد عاصفة رعدية، فيما كان قرد المكاك يأخذ حمامًا دافئًا في أحد الينابيع الساخنة باليابان.

المزيد تجدونه في الصور:


1- بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني يحضر صلاة في الموصل العراقية محاطًا بآثار الكنائس المدمرة



2- قرد مكاك يأخذ حمامًا دافئًا في أحد الينابيع الساخنة في اليابان



3- متزلجون يتنافسون بضراوة خلال سباق عبر الضاحية في أوبرستدورف بألمانيا



4- طفل يمشي بين الأشجار المزهرة في بستان من الخوخ في أيتونا بإسبانيا



5- مشهد مرعب للغيوم فوق أحد المباني بعد عاصفة رعدية في برلين بألمانيا



6- متنزهون يلعبون الهوكي على بحيرة بايكال المتجمدة في منطقة إيركوتسك الروسية



7- نهر متوهج من الحمم البركانية يتدفق من منحدرات جبل إتنا بالقرب من زافيرانا إتنيا بصقلية الإيطالية



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9- شاب يرتدي زي سوبر مان لتطعيم أهل بلدته في ريف بنسلفانيا الأمريكية



10- كاهن ماروني يناشد المتظاهرين اللبنانيين المعارضين للحكومة السماح له بالمرور بسيارته في خضم مظاهرة







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الأسبوع في 10 صور: مشهد مرعب في سماء ألمانيا.. و"سوبر مان" يلقح مواطني هذه الدولة
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد غطت الغيوم الكثيفة سماء برلين بألمانيا بعد عاصفة رعدية، فيما كان قرد المكاك يأخذ حمامًا دافئًا في أحد الينابيع الساخنة باليابان.

المزيد تجدونه في الصور:


1- بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني يحضر صلاة في الموصل العراقية محاطًا بآثار الكنائس المدمرة



2- قرد مكاك يأخذ حمامًا دافئًا في أحد الينابيع الساخنة في اليابان



3- متزلجون يتنافسون بضراوة خلال سباق عبر الضاحية في أوبرستدورف بألمانيا



4- طفل يمشي بين الأشجار المزهرة في بستان من الخوخ في أيتونا بإسبانيا



5- مشهد مرعب للغيوم فوق أحد المباني بعد عاصفة رعدية في برلين بألمانيا



6- متنزهون يلعبون الهوكي على بحيرة بايكال المتجمدة في منطقة إيركوتسك الروسية



7- نهر متوهج من الحمم البركانية يتدفق من منحدرات جبل إتنا بالقرب من زافيرانا إتنيا بصقلية الإيطالية



8- الهلال يتوسط ناطحتَي سحاب في مدينة نيويورك الأمريكية



9- شاب يرتدي زي سوبر مان لتطعيم أهل بلدته في ريف بنسلفانيا الأمريكية



10- كاهن ماروني يناشد المتظاهرين اللبنانيين المعارضين للحكومة السماح له بالمرور بسيارته في خضم مظاهرة







14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
01:55 AM

الأسبوع في 10 صور: مشهد مرعب في سماء ألمانيا.. و"سوبر مان" يلقح مواطني هذه الدولة

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ياسر نجدي - الرياض
1
3,532

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد غطت الغيوم الكثيفة سماء برلين بألمانيا بعد عاصفة رعدية، فيما كان قرد المكاك يأخذ حمامًا دافئًا في أحد الينابيع الساخنة باليابان.

المزيد تجدونه في الصور:


1- بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني يحضر صلاة في الموصل العراقية محاطًا بآثار الكنائس المدمرة



2- قرد مكاك يأخذ حمامًا دافئًا في أحد الينابيع الساخنة في اليابان



3- متزلجون يتنافسون بضراوة خلال سباق عبر الضاحية في أوبرستدورف بألمانيا



4- طفل يمشي بين الأشجار المزهرة في بستان من الخوخ في أيتونا بإسبانيا



5- مشهد مرعب للغيوم فوق أحد المباني بعد عاصفة رعدية في برلين بألمانيا



6- متنزهون يلعبون الهوكي على بحيرة بايكال المتجمدة في منطقة إيركوتسك الروسية



7- نهر متوهج من الحمم البركانية يتدفق من منحدرات جبل إتنا بالقرب من زافيرانا إتنيا بصقلية الإيطالية



8- الهلال يتوسط ناطحتَي سحاب في مدينة نيويورك الأمريكية



9- شاب يرتدي زي سوبر مان لتطعيم أهل بلدته في ريف بنسلفانيا الأمريكية



10- كاهن ماروني يناشد المتظاهرين اللبنانيين المعارضين للحكومة السماح له بالمرور بسيارته في خضم مظاهرة







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