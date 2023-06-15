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مخاوف الموجة الثانية لـ"كورونا" تصعد بالدولار مقابل العملات الأخرى

اليورو هبط 0.2 % مقابل العملة الأمريكية

ارتفع الدولار اليوم (الاثنين) بينما تراجعت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية مع سيطرة اتجاه العزوف عن المخاطرة على الأسواق؛ نتيجة للمخاوف من موجة ثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19 بعد ظهور حالات جديدة في بكين وارتفاع حالات الإصابة في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع، حسبما ذكرت "رويترز".

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار ليل الأحد، لكنه استقر نوعًا ما في التعاملات المبكرة في لندن، وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، كان مؤشر العملة مرتفعا 0.2 بالمئة.

ونزل الدولار الأسترالي نحو واحد بالمئة مقابل نظيره الأمريكي، بينما فقد الدولار النيوزيلندي 0.7 بالمئة وسجل الاثنان أضعف مستوياتهما في أكثر من أسبوعين.

وهبط اليورو 0.2 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1232 دولار.

ورغم العزوف عن المخاطرة لم ترتفع العملة اليابانية كثيرًا مقابل الدولار، الذي سجل 107.28 ين، بينما انخفض الفرنك السويسري نسبيًا أمام اليورو إلي 1.0723.

الدولار الأمريكي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مخاوف الموجة الثانية لـ"كورونا" تصعد بالدولار مقابل العملات الأخرى
سبق

ارتفع الدولار اليوم (الاثنين) بينما تراجعت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية مع سيطرة اتجاه العزوف عن المخاطرة على الأسواق؛ نتيجة للمخاوف من موجة ثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19 بعد ظهور حالات جديدة في بكين وارتفاع حالات الإصابة في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع، حسبما ذكرت "رويترز".

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار ليل الأحد، لكنه استقر نوعًا ما في التعاملات المبكرة في لندن، وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، كان مؤشر العملة مرتفعا 0.2 بالمئة.

ونزل الدولار الأسترالي نحو واحد بالمئة مقابل نظيره الأمريكي، بينما فقد الدولار النيوزيلندي 0.7 بالمئة وسجل الاثنان أضعف مستوياتهما في أكثر من أسبوعين.

وهبط اليورو 0.2 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1232 دولار.

ورغم العزوف عن المخاطرة لم ترتفع العملة اليابانية كثيرًا مقابل الدولار، الذي سجل 107.28 ين، بينما انخفض الفرنك السويسري نسبيًا أمام اليورو إلي 1.0723.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
02:42 PM

مخاوف الموجة الثانية لـ"كورونا" تصعد بالدولار مقابل العملات الأخرى

اليورو هبط 0.2 % مقابل العملة الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع الدولار اليوم (الاثنين) بينما تراجعت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية مع سيطرة اتجاه العزوف عن المخاطرة على الأسواق؛ نتيجة للمخاوف من موجة ثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19 بعد ظهور حالات جديدة في بكين وارتفاع حالات الإصابة في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع، حسبما ذكرت "رويترز".

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار ليل الأحد، لكنه استقر نوعًا ما في التعاملات المبكرة في لندن، وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، كان مؤشر العملة مرتفعا 0.2 بالمئة.

ونزل الدولار الأسترالي نحو واحد بالمئة مقابل نظيره الأمريكي، بينما فقد الدولار النيوزيلندي 0.7 بالمئة وسجل الاثنان أضعف مستوياتهما في أكثر من أسبوعين.

وهبط اليورو 0.2 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1232 دولار.

ورغم العزوف عن المخاطرة لم ترتفع العملة اليابانية كثيرًا مقابل الدولار، الذي سجل 107.28 ين، بينما انخفض الفرنك السويسري نسبيًا أمام اليورو إلي 1.0723.

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