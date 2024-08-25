"الاتفاق" يُسقط "الوحدة" بهدفَيْ "الطريس" و"السليتي"

في ختام مباريات الجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان للمحترفين

انتهت المباراة التي جمعت فريقَيْ الاتفاق والوحدة بفوز الكوماندوز الاتفاقي بهدفَيْن دون رد، وذلك في المباراة الافتتاحية للفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجّل هدفَي الاتفاق كل من فواز الطريس في الدقيقة الـ57، والتونسي نعيم السليتي في الدقيقة الـ96 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

يُذكر أن الوحدة كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز السابع، بينما أنهى الاتفاق المسابقة في المركز الحادي عشر.