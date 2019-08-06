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"الأرصاد": طقس غائم جزئياً على مكة والمشاعر خلال الساعات القادمة

الحرارة في عرفات 38 درجة.. وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون حالة الطقس، خلال الساعات القادمة، "غائمًا جزئيًا إلى غائم" على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و "غائمًا جزئيًا" على المدينة المنورة و"غائمًا جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية" على جدة.

وقالت "الهيئة" عبر موقعها الإلكتروني: درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 38 درجة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 39 درجة وحركة الرياح غربية، بسرعة 15- 35 كيلومتراً في الساعة.
وأضافت: في مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة.

وأردفت "الأرصاد": بلغت درجة الحرارة في جدة 37 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة.

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"الأرصاد": طقس غائم جزئياً على مكة والمشاعر خلال الساعات القادمة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون حالة الطقس، خلال الساعات القادمة، "غائمًا جزئيًا إلى غائم" على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و "غائمًا جزئيًا" على المدينة المنورة و"غائمًا جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية" على جدة.

وقالت "الهيئة" عبر موقعها الإلكتروني: درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 38 درجة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 39 درجة وحركة الرياح غربية، بسرعة 15- 35 كيلومتراً في الساعة.
وأضافت: في مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة.

وأردفت "الأرصاد": بلغت درجة الحرارة في جدة 37 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
04:00 PM

"الأرصاد": طقس غائم جزئياً على مكة والمشاعر خلال الساعات القادمة

الحرارة في عرفات 38 درجة.. وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون حالة الطقس، خلال الساعات القادمة، "غائمًا جزئيًا إلى غائم" على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و "غائمًا جزئيًا" على المدينة المنورة و"غائمًا جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية" على جدة.

وقالت "الهيئة" عبر موقعها الإلكتروني: درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 38 درجة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 39 درجة وحركة الرياح غربية، بسرعة 15- 35 كيلومتراً في الساعة.
وأضافت: في مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة.

وأردفت "الأرصاد": بلغت درجة الحرارة في جدة 37 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة.

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