"الخدمات الصحية بوزارة الدفاع" تنظم ورشة العمل الأولى لبرنامج تميز الخدمة

تستمر 5 أيام بمشاركة 90 موظفًا وموظفة.. وتهدف إلى تأهيل 38 مدرباً

نظمت الإدارة العامة للخدمات الصحية ممثلةً بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، الأحد، ورشة العمل الأولى لبرنامج تميز الخدمة، بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الصحية، الدكتور أحمد بن محمد العامري.

وتستمر الورشة 5 أيام بمشاركة 90 موظفًا وموظفة من كل المستشفيات العسكرية، يمثلون مختلف فئات الممارسين الصحيين والإداريين؛ لتأهيلهم كمدربين للبرنامج.

وتهدف هذه الورشة إلى تأهيل 38 مدرباً لبرنامج تميز الخدمة، بالإضافة إلى تقديم ورشة تعريفية لثمانية من مديري المستشفيات العسكرية لضمان الاستمرارية.

يُذكر أن الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع قد بدأت بقياس تجربة المريض منتصف عام 2019م، ويسهم هذا القياس في فهم وتحديد الأولويات التي تتطلب تحسين تجربة المريض، ما نتج عنه تحسن كبير يفوق باقي القطاعات الصحية في المملكة ودول الخليج العربي حسب تقارير برس قيني الأمريكية.