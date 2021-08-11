النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بيت المال": التفاهم السعودي الألماني في مجال الهيدروجين بداية لتقليل الاعتماد على النفط

مثمناً موافقة مجلس الوزراء على المذكرة

ثمّن سفير خادم الحرمين الشريفين في برلين عصام بن إبراهيم بيت المال موافقة مجلس الوزراء الموقر على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الطاقة بالمملكة والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال الهيدروجين.

وذكر أن هذا الاتفاق فاتحة خير وبداية حقيقية نحو تحقيق استراتيجية المملكة للتقليل من اعتمادها على النفط بالتوجه إلى الاعتماد على الطاقة البديلة. كما ثمّن الجهود التي بذلها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة لتحقيق هذا الاتفاق، وقال ان هذه المذكرة ستمثل عاملاً جاذباً لاستثمارات مشتركة كبرى في مجال الهيدروجين الأخضر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بيت المال": التفاهم السعودي الألماني في مجال الهيدروجين بداية لتقليل الاعتماد على النفط
سبق

ثمّن سفير خادم الحرمين الشريفين في برلين عصام بن إبراهيم بيت المال موافقة مجلس الوزراء الموقر على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الطاقة بالمملكة والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال الهيدروجين.

وذكر أن هذا الاتفاق فاتحة خير وبداية حقيقية نحو تحقيق استراتيجية المملكة للتقليل من اعتمادها على النفط بالتوجه إلى الاعتماد على الطاقة البديلة. كما ثمّن الجهود التي بذلها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة لتحقيق هذا الاتفاق، وقال ان هذه المذكرة ستمثل عاملاً جاذباً لاستثمارات مشتركة كبرى في مجال الهيدروجين الأخضر.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
03:10 PM

"بيت المال": التفاهم السعودي الألماني في مجال الهيدروجين بداية لتقليل الاعتماد على النفط

مثمناً موافقة مجلس الوزراء على المذكرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,299

ثمّن سفير خادم الحرمين الشريفين في برلين عصام بن إبراهيم بيت المال موافقة مجلس الوزراء الموقر على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الطاقة بالمملكة والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال الهيدروجين.

وذكر أن هذا الاتفاق فاتحة خير وبداية حقيقية نحو تحقيق استراتيجية المملكة للتقليل من اعتمادها على النفط بالتوجه إلى الاعتماد على الطاقة البديلة. كما ثمّن الجهود التي بذلها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة لتحقيق هذا الاتفاق، وقال ان هذه المذكرة ستمثل عاملاً جاذباً لاستثمارات مشتركة كبرى في مجال الهيدروجين الأخضر.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,653
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,326
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,607
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,296

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة