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وفاة و10 إصابات إثر انقلاب مركبة عمال غرب عفيف

المستشفى أعلن حالة الطوارئ للتعامل مع الحالات

لقي مقيم مصرعه وأصيب 9 آخرون من بني جلدته بإصابات متفرقة، إثر انقلاب مركبتهم على طريق الحجاز القديم 20 كلم غرب عفيف.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام العام سلطان المغيري، أن قسم الطوارئ في مستشفى عفيف العام استقبل اليوم عدد 10 حالات إثر حادث مروري نتج عنه وفاة واحدة و9 إصابات مختلفة منها حالتان حرجتان.


وأضاف: أن "المستشفى فور تلقي البلاغ أعلن حالة الطوارئ الكبرى (Cood yellow) للطواقم الطبية والفنية، وتم استقبال جميع الحالات وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم تحت متابعة مدير المستشفى عبدالعزيز بن جاسر الشعلاني.

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وفاة و10 إصابات إثر انقلاب مركبة عمال غرب عفيف
سبق

لقي مقيم مصرعه وأصيب 9 آخرون من بني جلدته بإصابات متفرقة، إثر انقلاب مركبتهم على طريق الحجاز القديم 20 كلم غرب عفيف.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام العام سلطان المغيري، أن قسم الطوارئ في مستشفى عفيف العام استقبل اليوم عدد 10 حالات إثر حادث مروري نتج عنه وفاة واحدة و9 إصابات مختلفة منها حالتان حرجتان.


وأضاف: أن "المستشفى فور تلقي البلاغ أعلن حالة الطوارئ الكبرى (Cood yellow) للطواقم الطبية والفنية، وتم استقبال جميع الحالات وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم تحت متابعة مدير المستشفى عبدالعزيز بن جاسر الشعلاني.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
08:37 PM

وفاة و10 إصابات إثر انقلاب مركبة عمال غرب عفيف

المستشفى أعلن حالة الطوارئ للتعامل مع الحالات

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
2
1,225

لقي مقيم مصرعه وأصيب 9 آخرون من بني جلدته بإصابات متفرقة، إثر انقلاب مركبتهم على طريق الحجاز القديم 20 كلم غرب عفيف.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام العام سلطان المغيري، أن قسم الطوارئ في مستشفى عفيف العام استقبل اليوم عدد 10 حالات إثر حادث مروري نتج عنه وفاة واحدة و9 إصابات مختلفة منها حالتان حرجتان.


وأضاف: أن "المستشفى فور تلقي البلاغ أعلن حالة الطوارئ الكبرى (Cood yellow) للطواقم الطبية والفنية، وتم استقبال جميع الحالات وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم تحت متابعة مدير المستشفى عبدالعزيز بن جاسر الشعلاني.

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