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اتفاقية لتصنيع طائرات التحكم عن بُعد وقِطع الغيار بين مدينة الملك عبدالعزيز واتحاد الرياضات اللاسلكية

لتحقيق أهداف الهيئة العامة للرياضة بما يتوافق مع رؤية 2030

وُقِّعت اليوم اتفاقية شراكة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد في مقر المدينة بالرياض؛ وذلك لتصنيع طائرات ريموت كنترول رياضية وقطع الغيار.

ووقَّع الاتفاقية المشرف العام على شؤون البرامج الخاصة بالمدينة المشرف على معهد بحوث الفضاء والطيران الدكتور خالد الحصان، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية سعود الفغم.

وتأتي الاتفاقية بدعم من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ومساعده عبدالإله الدلاك، لتحقيق أهداف الهيئة العامة للرياضة بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.


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اتفاقية لتصنيع طائرات التحكم عن بُعد وقِطع الغيار بين مدينة الملك عبدالعزيز واتحاد الرياضات اللاسلكية
سبق

وُقِّعت اليوم اتفاقية شراكة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد في مقر المدينة بالرياض؛ وذلك لتصنيع طائرات ريموت كنترول رياضية وقطع الغيار.

ووقَّع الاتفاقية المشرف العام على شؤون البرامج الخاصة بالمدينة المشرف على معهد بحوث الفضاء والطيران الدكتور خالد الحصان، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية سعود الفغم.

وتأتي الاتفاقية بدعم من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ومساعده عبدالإله الدلاك، لتحقيق أهداف الهيئة العامة للرياضة بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.


07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
09:02 PM

اتفاقية لتصنيع طائرات التحكم عن بُعد وقِطع الغيار بين مدينة الملك عبدالعزيز واتحاد الرياضات اللاسلكية

لتحقيق أهداف الهيئة العامة للرياضة بما يتوافق مع رؤية 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وُقِّعت اليوم اتفاقية شراكة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد في مقر المدينة بالرياض؛ وذلك لتصنيع طائرات ريموت كنترول رياضية وقطع الغيار.

ووقَّع الاتفاقية المشرف العام على شؤون البرامج الخاصة بالمدينة المشرف على معهد بحوث الفضاء والطيران الدكتور خالد الحصان، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية سعود الفغم.

وتأتي الاتفاقية بدعم من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ومساعده عبدالإله الدلاك، لتحقيق أهداف الهيئة العامة للرياضة بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.


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