"ابن شخص" متحدثاً رسمياً لإمارة الباحة

أصدر الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة قراراً بتكليف خالد بن شخص الغامدي متحدثاً رسمياً باسم إمارة المنطقة لمدة عام.
ويشرف "ابن شخص" بالإضافة إلى عمله على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة.
أصدر الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة قراراً بتكليف خالد بن شخص الغامدي متحدثاً رسمياً باسم إمارة المنطقة لمدة عام.
ويشرف "ابن شخص" بالإضافة إلى عمله على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة.
أصدر الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة قراراً بتكليف خالد بن شخص الغامدي متحدثاً رسمياً باسم إمارة المنطقة لمدة عام.
ويشرف "ابن شخص" بالإضافة إلى عمله على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة.
أصدر الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة قراراً بتكليف خالد بن شخص الغامدي متحدثاً رسمياً باسم إمارة المنطقة لمدة عام.
ويشرف "ابن شخص" بالإضافة إلى عمله على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة.