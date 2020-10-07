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آل الشيخ يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد: لفتة كريمة في جلسة الوزراء لزملائي المعلمين

قال: إشادة بجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية لإعداد جيل طموح لمستقبل الوطن

رفع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الشكر لخادم الحرمين، وسمو ولي العهد، بعد الإشادة بجهود المعلمين في مجلس الوزراء أمس.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه في تويتر، صباح اليوم: أرفع عظيم الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-؛ على اللفتة الكريمة من #مجلس_الوزراء لزملائي وزميلاتي من المعلمين والمعلمات في #اليوم_العالمي_للمعلم، والإشادة بجهودهم المخلصة، وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية؛ لإعداد جيل طموح لمستقبل الوطن.

وكان مجلس الوزراء قد تناول، أمس، احتفاء السعودية باليوم العالمي للمعلم، منوهاً بما يجده المعلمون والمعلمات من دعم واهتمام القيادة الحكيمة لتمكينهم من أداء رسالتهم، وتدريبهم وتأهيلهم، وتوفير الإمكانات التي تعزّز من مشاركتهم، بما يواكب رؤية 2030، ودورهم في بناء الإنسان.. معرباً عن تقديره لما يبذله المعلمون والمعلمات من جهود مميزة في إعداد أجيال المستقبل، وما يسطرونه من قصص التفاني والإخلاص لأداء رسالتهم السامية هذا العام باستمرار العملية التعليمية عن بعد.

وزير التعليم حمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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آل الشيخ يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد: لفتة كريمة في جلسة الوزراء لزملائي المعلمين
سبق

رفع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الشكر لخادم الحرمين، وسمو ولي العهد، بعد الإشادة بجهود المعلمين في مجلس الوزراء أمس.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه في تويتر، صباح اليوم: أرفع عظيم الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-؛ على اللفتة الكريمة من #مجلس_الوزراء لزملائي وزميلاتي من المعلمين والمعلمات في #اليوم_العالمي_للمعلم، والإشادة بجهودهم المخلصة، وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية؛ لإعداد جيل طموح لمستقبل الوطن.

وكان مجلس الوزراء قد تناول، أمس، احتفاء السعودية باليوم العالمي للمعلم، منوهاً بما يجده المعلمون والمعلمات من دعم واهتمام القيادة الحكيمة لتمكينهم من أداء رسالتهم، وتدريبهم وتأهيلهم، وتوفير الإمكانات التي تعزّز من مشاركتهم، بما يواكب رؤية 2030، ودورهم في بناء الإنسان.. معرباً عن تقديره لما يبذله المعلمون والمعلمات من جهود مميزة في إعداد أجيال المستقبل، وما يسطرونه من قصص التفاني والإخلاص لأداء رسالتهم السامية هذا العام باستمرار العملية التعليمية عن بعد.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
09:59 AM

آل الشيخ يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد: لفتة كريمة في جلسة الوزراء لزملائي المعلمين

قال: إشادة بجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية لإعداد جيل طموح لمستقبل الوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الشكر لخادم الحرمين، وسمو ولي العهد، بعد الإشادة بجهود المعلمين في مجلس الوزراء أمس.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه في تويتر، صباح اليوم: أرفع عظيم الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-؛ على اللفتة الكريمة من #مجلس_الوزراء لزملائي وزميلاتي من المعلمين والمعلمات في #اليوم_العالمي_للمعلم، والإشادة بجهودهم المخلصة، وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية؛ لإعداد جيل طموح لمستقبل الوطن.

وكان مجلس الوزراء قد تناول، أمس، احتفاء السعودية باليوم العالمي للمعلم، منوهاً بما يجده المعلمون والمعلمات من دعم واهتمام القيادة الحكيمة لتمكينهم من أداء رسالتهم، وتدريبهم وتأهيلهم، وتوفير الإمكانات التي تعزّز من مشاركتهم، بما يواكب رؤية 2030، ودورهم في بناء الإنسان.. معرباً عن تقديره لما يبذله المعلمون والمعلمات من جهود مميزة في إعداد أجيال المستقبل، وما يسطرونه من قصص التفاني والإخلاص لأداء رسالتهم السامية هذا العام باستمرار العملية التعليمية عن بعد.

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