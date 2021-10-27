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عقب ظهوره في مقطع فيديو.. شرطة تبوك تطيح بالمعتدي على فتاة أحد المرافق العامة

المتحدث الرسمي: اُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن الجهات المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول يعتدي بالضرب على فتاة في أحد المرافق العامة بمدينة تبوك والقبض عليه، واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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عقب ظهوره في مقطع فيديو.. شرطة تبوك تطيح بالمعتدي على فتاة أحد المرافق العامة
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن الجهات المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول يعتدي بالضرب على فتاة في أحد المرافق العامة بمدينة تبوك والقبض عليه، واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
12:21 PM

عقب ظهوره في مقطع فيديو.. شرطة تبوك تطيح بالمعتدي على فتاة أحد المرافق العامة

المتحدث الرسمي: اُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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3,075

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن الجهات المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول يعتدي بالضرب على فتاة في أحد المرافق العامة بمدينة تبوك والقبض عليه، واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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