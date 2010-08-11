النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. الحجاج يبيتون في مزدلفة بين عبادة وصلاة وجمع حصى

باتت حشود الحجاج الليلة بمزدلفة في أوضاع، تنوعت بين العبادة وجمع الحصى والنوم استعدادًا لرمى أولى الجمرات صباح اليوم، في مشاهد تكشف عن حجم التنظيم والخطط لاستقبال الحجيج.

وكان الحجاج قد بدأ وصولهم مساء أمس الموافق التاسع من شهر ذي الحجة إلى مشعر مزدلفة قادمين من مشعر عرفات بعد أن منَّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم، وشرعوا في تجميع الحصى استعدادًا لرمي الجمرات الثلاث في أول أيام العيد مع بزوغ فجر اليوم الأحد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. الحجاج يبيتون في مزدلفة بين عبادة وصلاة وجمع حصى
سبق

باتت حشود الحجاج الليلة بمزدلفة في أوضاع، تنوعت بين العبادة وجمع الحصى والنوم استعدادًا لرمى أولى الجمرات صباح اليوم، في مشاهد تكشف عن حجم التنظيم والخطط لاستقبال الحجيج.

وكان الحجاج قد بدأ وصولهم مساء أمس الموافق التاسع من شهر ذي الحجة إلى مشعر مزدلفة قادمين من مشعر عرفات بعد أن منَّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم، وشرعوا في تجميع الحصى استعدادًا لرمي الجمرات الثلاث في أول أيام العيد مع بزوغ فجر اليوم الأحد.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
01:17 AM

شاهد .. الحجاج يبيتون في مزدلفة بين عبادة وصلاة وجمع حصى

A A A
محمد المواسي - بعثة المشاعر المقدّسة
0
4,635

باتت حشود الحجاج الليلة بمزدلفة في أوضاع، تنوعت بين العبادة وجمع الحصى والنوم استعدادًا لرمى أولى الجمرات صباح اليوم، في مشاهد تكشف عن حجم التنظيم والخطط لاستقبال الحجيج.

وكان الحجاج قد بدأ وصولهم مساء أمس الموافق التاسع من شهر ذي الحجة إلى مشعر مزدلفة قادمين من مشعر عرفات بعد أن منَّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم، وشرعوا في تجميع الحصى استعدادًا لرمي الجمرات الثلاث في أول أيام العيد مع بزوغ فجر اليوم الأحد.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,688
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,675
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,666
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,765

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة